Recovery Plan, Comagri Camera. Verrascina (Copagri): Settore agricolo determinante ma risorse inadeguate. Fondamentale raggiungere sovranità alimentare

Il settore agricolo può e deve giocare un ruolo determinante" dichiara in Comagri Camera Franco Verrascina, presidente Copagri.

"Non possiamo non evidenziare che la dotazione finanziaria prevista per l’agricoltura reale è del tutto insufficiente, nonostante quanto detto da Conte si sia passati da 1,8 mld a 2,8 mld di euro. Sono risorse insufficienti, nonostante la strategicità dell’agricoltura confermata in tutti i tavoli. Non troviamo perciò riscontro con i fondi stanziati. L’Italia può contare su una fondamentale risorsa ma deve investire per superare le fragilità che ben conosciamo e difendere la sovranità alimentare come avviene in altri paesi come Francia, Russia e India, diminuendo così la dipendenza dall’estero. Dobbiamo puntare su una espansione della crescita sostenibile delle filiere produttive in termini di sovranità, qualità e sicurezza alimentare. Oltre a garanzie di approvvigionamento, diritto al cibo e salvaguardia dell’ambiente.

Serve lavorare all’unisono sfruttando le potenzialità del sistema paese, marcia di compatti per impegnare tutte le risorse destinate all’Italia.

Devo rimarcare la contrarietà della Copagri per l’allarmante taglio delle risorse destinate al green deal agricolo. Taglio aggravato dal clima di incertezza che il settore sta vivendo da diversi anni e maggiorato dalla crisi politica in atto. Abbiamo la necessità di accrescere la produzione agricola interna per raggiungere l’obiettivo della sovranità alimentare, perché adesso produciamo il 75% del nostro fabbisogno."