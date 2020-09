REFERENDUM, DE BONIS: “È FALSO CHE IN ITALIA CI SONO TROPPI PARLAMENTARI RISPETTO AGLI ALTRI PAESI EUROPEI”

“Le bugie che circolano per convincere gli italiani a votare sì al referendum sono tante e farebbero sorridere se non fossero così in malafede. Per esempio, quella sul numero dei parlamentari in Italia. In base al Dossier di Camera e Senato, il nostro paese è assolutamente nella media con i maggiori paesi europei quanto a rappresentanza e anzi rispetto a molti Stati i cittadini italiani sono sottorappresentati. Ma i teorici dell’uno vale uno evidentemente sono disposti a mentire e a nascondere i dati pur di vincere un referendum che violenta la Costituzione e sottrae democrazia, lasciando il Parlamento sguarnito e alla mercé degli interessi economici e finanziari. Ciò che serve davvero è restituire dignità, credibilità e autorevolezza alla politica. Dobbiamo essere rappresentati meglio, non meno”.

Lo ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis, membro del Comitato promotore del NO al referendum costituzionale, commentando il dossier di Camera e Senato in cui sono presenti i dati sul numero di parlamentari per ciascuno Stato membro dell’Ue in rapporto alla popolazione.

