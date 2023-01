Regimenti (Fi-Ppe), Hercberg? Notizie antiscientifiche a fini economici è fatto grave

“È molto grave che l’epidemiologo francese Serge Hercberg si scagli contro il ministro degli Esteri Antonio Tajani e, di fatto, contro il Made in Italy. Prima attaccando la dieta mediterranea e l’economia italiana con il suo Nutriscore, e ora aggiungendo falsità antiscientifiche sull’etichettatura delle bottiglie di vino. Appoggiare un vero e proprio fallimento della politica sanitaria e di prevenzione all’abuso di alcol significa mentire per fini economici”. Così Luisa Regimenti, europarlamentare del gruppo PPE e Vice Capo delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo e medico legale, commenta l’attacco su Twitter al ministro degli Esteri Antonio Tajani da parte di Serge Hercberg, fondatore francese del Nutriscore. L’epidemiologo ha accusato il ministro italiano di diffondere dichiarazioni scientificamente ‘sbagliate e irresponsabili, fake news che replicano gli attacchi al Nutriscore a scapito della salute dei cittadini’, in merito alla proposta irlandese di etichettatura con alert sanitari sulle bottiglie di vino.

Secondo i dati più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità, l’abuso alcolico in Italia, paese produttore di vino, segna un 4%. In Irlanda, si registra una percentuale superiore al 30%. E parlano i dati anche sul fronte della relazione fra longevità di vita e consumo della dieta mediterranea, garanzia di buona salute e, ancora nel 2022, la migliore al mondo, secondo la rivista americana US.News, specializzata, in particolare, in salute. La nostra dieta infatti, variegata, sana e suffragata da evidenze scientifiche acquisite, incide sull’aspettativa di vita. Secondo recenti dati Istat, nel nostro Paese, in tema di aspettativa di vita, vi sono dati superiori a quelli di altri paesi europei in cui sono seguiti altri regimi alimentari.

In occasione dell’incontro con i giornalisti del 23 gennaio scorso a Bruxelles, il portavoce della Commissione europea, Stefan De Keersmaecker, a domande relative al regolamento di etichettatura irlandese, ha ribadito che il consumo dannoso di alcol rappresenti un'importante pietra miliare nell'Unione europea ed una delle massime priorità della Commissione. Sostanziale è, quindi, la differenza fra abuso ed uso di alcolici ed è necessaria una corretta educazione alimentare. “Le parole di Hercberg affidate ai social - ha aggiunto l’Onorevole Regimenti - non trovano riscontro in alcuno studio scientifico attendibile che, peraltro, l’epidemiologo francese non ha assolutamente prodotto per suffragare opinioni che appaiono, di fatto, soltanto sue. Si tratta quindi di un attacco inaccettabile, dettato da interessi, e totalmente privo di fondamenta credibili”.