Regione Campania raggiunge obiettivo spesa fondi Ue agricoltura. Caputo: scongiurato disimpegno Psr. Ora si guarda al biennio

Abbiamo impiegato tutte le energie a disposizione per centrare il target e, per questo, un ringraziamento va alla struttura dell’Assessorato per il lavoro svolto e per le sinergie che siamo riusciti a sviluppare tra regione Campania, le organizzazioni e i beneficiari del settore agricolo. Adesso – conclude Nicola Caputo - è il momento di definire gli obiettivi per il prossimo biennio, per una agricoltura campana più ambiziosa e per una maggiore qualità delle spesa”.

