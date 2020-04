REGIONE TOSCANA: DOMANDA E OFFERTA MANODOPERA AGRICOLA SUL PORTALE IDOLWEB

Sarà il portale Idolweb lo strumento attraverso il quale in Toscana la domanda e l’offerta di lavoro stagionale – anche quello agricolo - potranno incontrarsi. “Idolweb è uno strumento già in funzione, semplice da utilizzare, nato per aiutare le aziende a trovare la manodopera di cui hanno bisogno”, spiega l’assessore regionale al lavoro Cristina Grieco. “Ed attraverso la piattaforma Idolweb, che collega la Regione Toscana, i 53 Centri per l’impiego e l’Agenzia regionale toscana per l’impiego ARTI, anche le imprese agricole potranno cercare e trovare i lavoratori stagionali di cui necessitano per le operazioni di potatura e raccolta, risolvendo così una criticità che preoccupa molti imprenditor i del settore secondo quanto è stato riportato a me ed all’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi in alcune videoconferenze avute nei giorni scorsi”.

