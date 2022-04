Regione Toscana, Ismea. Zaganelli: tutti gli strumenti messi a disposizione dall’istituto per le imprese agricole e della pesca

"Come istituto lavoriamo a livello nazionale, ma le regioni rimangono un interlocutore costante. Ismea offre un sistema integrato alle imprese agricole, grazie al patrimonio informativo che abbiamo a disposizione. Ricordo che lavoriamo circa 3 milioni di dati l'anno, tra prezzi all'ingrosso, i prezzi correnti dei mezzi, quindi strumenti di conoscenza dei mercati, così da orientare le scelte di imprenditori e policy maker. Proviamo anche a promuovere i prodotti agricoli sul territorio. Ogni anno mettiamo a disposizione 120 report, anche su richiesta delle associazioni e delle imprese, perché è importante conoscere mercati e competitor, così da orientare gli investimenti. Abbiamo anche un servizio sui costi di produzione del latte e su questo l'istituto ha un compito specifico. Ci sono poi strumenti finanziari, che accompagnano le imprese fin dalla nascita. Per la creazione e startup il principale servizio è la banca delle terre agricole, strumento nato nel 2016 con un elenco completo dei terreni disponibili che vengono rimessi in circolo. La banca delle terre agricole ha un sito dedicato con una mappa interattiva e le prime indicazioni sul terreno, mettiamo a disposizione 20mila ettari e fino al 5 giugno è aperta la fase di manifestazione di interesse, non vincolante. Nell'ultimo intervento Siamo riusciti a ricollocare circa 13mila ettari, realizzando 130 milioni, dedicati poi a nuovi interventi per i giovani. Per questi terreni possiamo mettere in atto misure per il sostentamento degli investimenti, si chiama Più Impresa, che si sovrappone al Psr, ed è dedicata ai giovani fino a 41 anni, con il 35% di contributo a fondo perduto e un mutuo a tasso zero fino al 60%. Donne in Campo è dedicata alle imprenditrici con mutui a tasso zero fino al 95% dell'importo".

Così il Direttore Generale Ismea Maria Chiara Zaganelli, nel corso dell’incontro “Le opportunità di Ismea per il sostegno alle imprese agricole toscane”.

"C'è poi la parte di accesso al credito: queste misure vengono messe a disposizione con una garanzia di tipo diretto, per imprese agricole e della pesca che siano sane. Il credito viene utilizzato per diverse attività e che lavora per le micro e piccole imprese fino a 1 milioni di finanziamento, e di 2 milioni per le medie imprese e garantisce fino al 70% di finanziamento, 80% per i giovani). Infine mettiamo a disposizione una misura per le società di capitali attive sia in agricoltura che nell'agroindustria, che lavora sulla scarsa capitalizzazione. Lavora su progetti di investimento con finanziamenti agevolati tra i 2 e i 20 milioni di euro con una durata massima di 15 anni. C'è poi un ulteriore intervento che punta a capitalizzare le imprese che lavora con equity o quasi equity con un intervento nel capitale di rischio di un soggetto privato. Entro settembre dovrebbero arrivare altri 50 milioni e contiamo di riaprire le domande", conclude il direttore.