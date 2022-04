Regione Veneto, assessore Caner alla presentazione del volume “Veneto Agricoltura”: da 30 anni a Rosolina si fa ricerca e sviluppo.

“Questo volume è la testimonianza diretta di come sia evoluto il mondo ortoflorico regionale, grazie alle costanti attività di ricerca e sperimentazione realizzate dal Centro Sperimentale Po di Tramontana. Un’eccellenza del nostro Veneto, che da più di trent’anni collabora in sinergia con le imprese del comparto, offrendo loro sempre nuovi spunti e tecniche di coltivazione che si ispirano ai principi della sostenibilità ambientale e sociale. Solo guardando alle sfide del futuro si possono gettare le basi per guidare il presente”.

Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Federico Caner, è intervenuto questa mattina all’evento di presentazione del 30° volume della Collana editoriale di Veneto Agricoltura “Risultati sperimentali”, che fotografa le prove varietali effettuate nel 2021 nei settori orticolo e floricolo presso il Centro Sperimentale Po di Tramontana di Rosolina (Ro).

“Il modello tradizionale di agricoltura sta evolvendo e per reggere la sfida, in un mercato sempre più globalizzato, sono necessari sia un forte sviluppo della ricerca sia il trasferimento dell’innovazione all’intero comparto del primario – ha sottolineato Caner -. Assieme, queste due attività, potranno migliorare la competitività delle nostre imprese venete, sempre più attente a sistemi di produzione sostenibili e green, che dimostrano attenzione nei confronti dei cambiamenti climatici e alla conservazione della biodiversità. In Veneto, poter contare su un centro di ricerca e sperimentazione come quello di Tramontana di Rosolina è sicuramente motivo di orgoglio, da celebrare assieme ai successi che in questi anni hanno contribuito ad affermare e a far crescere il mondo dell’ortofloricolo veneto. Ricordo che i prodotti del nostro territorio sono l’emblema di una terra che nel turismo, nell’agricoltura e nell’enogastronomia riconosce i suoi asset economici”.