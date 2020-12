Regioni non possono pagare i Psr “a causa di anomalia Sian-Agea”. Umbria scrive: tutto segnalato ad agenzia ma problema persiste. La lettera

Non riesco a pagarti perché il sistema Sian non funziona e quindi ti pago meno e chiudiamo la faccenda. Noi abbiamo segnalato l'anomalia ad Agea e non possiamo far altro. Questo in sintesi, quanto contenuto in alcune lettere che la Regione Umbria ha inviato ai produttori agricoli in merito all'erogazione dei fondi PSR misura 10.

