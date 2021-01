Registro cereali, Cai: adempimento oneroso e insensato

“Gli impianti di essicazione e centri di stoccaggio – precisa Cai - sono peraltro già obbligati alla tenuta di registri di carico e scarico per i cereali ritirati in conto lavorazione, deposito o vendita, per cui il nuovo registro telematico è una inutile duplicazione. Confidiamo, nello spirito di semplificazione a cui tutti tendono, in un suo autorevole intervento affinché vengano esonerati dalla tenuta del registro telematico gli impianti di essiccazione e i centri di stoccaggio in conto terzi, limitando l’adempimento a coloro che detengono in proprio tali prodotti per la vendita, che a nostro parere rispetterebbe lo spirito della norma”.

