Registro cereali, ecco la bozza di decreto Mipaaf. Patuanelli dovrà aggiustare errori M5S in legge di Bilancio. Filiera aspetta

Secondo la Coldiretti l'obiettivo della trasparenza su tutti i prodotti alimentari è senza ombra di dubbio un caposaldo a salvaguardia del nostro made in Italy. In questo caso specifico, sarebbe utile un confronto tecnico costruttivo al tavolo di filiera per fare in modo che il registro sia un'opportunità concreta per i produttori e per tutta la filiera, senza trasformarlo però in un costo burocratico in più che rappresenterebbe solo un aggravio economico e amministrativo per l'intero comparto produttivo.

i contro del decreto: 1. i cereali non si comportano come il vino e l’olio, perdono fino all’8 per cento del volume a causa dell’essiccazione a cui sono soggetti nel corso dei passaggi della filiera. Compromettendo l’assunto stesso su cui si basa il decreto. 2. Il ‘gap’ che si viene a creare a causa dell’essiccazione (circa dell’8%), rischia di dare la possibilità di colmare il volume del prodotto perso 100% Made in Italy con prodotto di provenienza sconosciuta. In sostanza il decreto apre una finestra per ‘inquinare’ i cereali 100% made in Italy con l’8% di prodotto anonimo. 3. Sostanziale aumento di burocrazia da parte delle aziende e dei rivenditori che – tra le altre cose – si dovranno appoggiare al sistema Sian. Sistema già in difficoltà per la presentazione delle domande Pac. 4. la soglia delle 5 tonnellate prevista originariamente da Cillis mette in forte difficoltà i piccoli produttori che si trovano a far fronte a pratiche tali per cui ‘gioco potrebbe non valere la candela’. 5. la soglia delle 5 tonnellate include nell’obbligo comunicazione dati carico-scarico anche i supermercati di fascia media-alta.