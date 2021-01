Registro cereali, L’Abbate, Mipaaf: pronti a lavorare insieme per superare ostacoli. Compresa soglia 5t.

“Ribadisco che ascolteremo tutti i soggetti coinvolti, nessuno escluso, in modo da redigere decreti attuativi del registro cereali che possano rispondere alle reali esigenze della filiera. L’intenzione del provvedimento è quello di garantire maggiore trasparenza e gestione dei mercati e degli stock e non permetteremo che questo si traduca in ulteriori problemi per chi lavora per garantire l'approvvigionamento alimentare. Siamo aperti ad eventuali critiche costruttive e anche la soglia delle 5 t è superabile. Pronti a lavorare insieme”. Così il sottosegretario Mipaaf Giuseppe L’Abbate ad AGRICOLAE rispondendo alle esigenze manifestate in questi giorni dalla filiera cerealicola In merito all’introduzione del registro cereali.

