Registro cereali, Veronesi, Assalzoo: bene apertura L’Abbate, ora lavorare in sinergia per trovare giusto equilibrio

"Per noi la trasparenza e la lotta a qualsiasi speculazione di mercato è fondamentale, tuttavia il rilancio della filiera agricola italiana non passa per un incremento della burocrazia ma dallla possibilità di rendere efficiente la legislazione e l'amministrazione in sinergia con il comparto per trarre il massimo del valore per tutti gli anelli della filiera". Così ad AGRICOLAE il presidente di Assalzoo Marcello Veronesi commentando le parole del sottosegretario alle Politiche agricole Giuseppe L'Abbate in merito a una modifica del registro cereali.

"Bene dunque l'apertura del sottosegretario alle Politiche agricole, ora speriamo che alle parole seguano i fatti nellìottica di trovare assieme una soluzione che da un lato non danneggi la filiera e che dall'altro lato persegua l'obiettivo di una maggior tutela e trasparenza del mercato ceraliacolo e di chi ci lavora", prosegue.

"Aspettiamo dunque quanto prima di essere convocati e di poterci merttere a lavorare in sinergia al fine di trovare il giusto equilibrio del provvedimento.

Auspichiamo inoltre - apprezzando sia la figura come persona che come politica di Teresa Bellanova - un superministro all'Agricoltura (vecchio o nuovo) che si possa dedicare al 100 per cento e a tempo pieno alle tematiche delle filiera in un momento così importante e delicato", conclude.