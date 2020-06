REGOLARIZZAZIONE, ROTA (FAI CISL): “PROVVEDIMENTO MIGLIORABILE, MA SBAGLIATO PARLARE DI FLOP”

“Stiamo utilizzando – conclude il sindacalista – tutti gli strumenti a nostra disposizione per migliorare il decreto e allinearlo alle esigenze reali dei lavoratori. E siccome non può essere tollerata alcuna forma di business sui contratti, invitiamo ancora di più i lavoratori a segnalare al numero verde Sos Caporalato qualsiasi ricatto o irregolarità, e a rivolgersi agli sportelli Fai e Anolf per avviare le procedure di emersione: stiamo mettendo in campo in tutti i territori una serie di collaborazioni, anche con i nostri Caf Cisl e patronati Inas, per dare a lavoratori e imprese un’assistenza capillare e il più efficiente possibile. Vogliamo che questa sia l’occasione per alzare l’asticella nella lotta allo sfruttamento e all’economia sommersa, non per fare discussioni da campagna elettorale che non interessano nessuno”.

