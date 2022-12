Relazione annuale Enpaia, Diacetti: aprire dialogo tra casse previdenziali e Mef per fare entrare le Casse in Cdp. VIDEOINTERVISTA

“Enpaia ha vissuto il 2021 con un risultato economico molto interessante, la miglior performance di sempre. Il 2022 si presenta in modo diverso: volatilità dei mercati, crisi energetica. Purtroppo la guerra in Ucraina sta dettando l'agenda degli investitori istituzionali, anche quella delle casse previdenziali. Ciò non di meno, il nostro obiettivo è quello di massimizzare i rendimenti per i nostri iscritti, per le nostre aziende e al contempo anche di massimizzare gli sforzi a sostegno dell'economia reale. Nel 2022 Enpaia è entrata nella compagine azionaria del Fondo italiano di investimento, il vettore di Cdp che favorisce il private equity in Italia. Mi piacerebbe, nel 2023, che si aprisse un dialogo tra le casse previdenziali e il ministero dell'Economia per fare entrare le stesse casse in Cdp. Io penso che oggi Cdp è il motore di sviluppo industriale del Paese, allora perché non immaginare che investitori pazienti come le casse previdenziali, alla stregua delle fondazioni bancarie, possano entrare e dare il loro supporto all'economia reale nell'ambito di Cdp?”.

Così ad AGRICOLAE il direttore generale Enpaia Roberto Diacetti a margine della relazione annuale 2022.