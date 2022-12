Relazione annuale Enpaia, Stallone (Adepp): Casse, sistema in salute e patrimonio in crescita. Ci auguriamo maggiore flessibilità su fiscalità e investimenti. VIDEO

"Come amministratore delle casse siamo fieri di quello che è l'esperimento realmente riuscito della sussidiarietà e quindi della delega e l'autonomia del sistema Casse. Riteniamo che il sistema sia in salute, con un patrimonio in crescita che ha raggiunto i 108 miliardi, quindi vuol dire una contribuzione in crescita, con un saldo previdenziale positivo, con un sistema di welfare innovativo che va a sostenere le platee, ma anche a sostenere il lavoro e a intervenire in merito ai problemi e alla crisi. Soffriamo una fiscalità importante, una fiscalità in crescita che supera in uscita il welfare. Parliamo di oltre 760 milioni di fiscalità a fronte di 550 milioni di welfare erogato dalle casse di previdenza complessivo. Ci auguriamo che una maggiore sostenibilità in termini di fiscalità, che ritorni come fiscalità di scopo, oltre che una flessibilità nei nostri investimenti finanziari, che possano rispondere a queste sfide importanti, oltre che una flessibilità del nostro welfare, possa aiutarci a espletare in maniera più efficace il nostro compito.

Così ad AGRICOLAE Tiziana Stallone, vicepresidente Adepp, a margine della relazione annuale Enpaia.