Report Comagri Eu, Lasagna, Confagricoltura: preoccupati per ricadute del farm to fork sulla reciprocità

L’agricoltura è un settore strategico ed è fondamentale farlo capire anche all’Europa. Siamo però preoccupati per le ricadute del farm to fork sulla reciprocità e su come l’Europa si comporterà con quei paesi che non rispettano i vincoli imposti dalla sostenibilità. Il pragmatismo e la fantasia che ci contraddistinguono come paese potranno essere la soluzione per uscire da questa crisi, ma non possiamo permetterci alcuna esserci disparità in Ue” conclude.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK