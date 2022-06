Report Icqrf 2021, Gallinella: Un plauso all’Ispettorato che si conferma tra le principali autorità antifrode agroalimentare a livello mondiale

“È on line il Report 2021 sull'attività operativa dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) con i dettagli sugli interventi contro frodi, fenomeni di italiansounding e contraffazioni ai danni del Made in Italy agroalimentare e dei consumatori. Su circa 33mila operatori ispezionati e oltre 62mila prodotti controllati, le irregolarità hanno riguardato l'11,6% dei prodotti e il 9% dei campioni analizzati: dati che confermano come la qualità dei nostri prodotti, sia salvaguardata da un efficace sistema di controlli che tutela e valorizza i nostri prodotti con interventi contro tutti quei comportamenti fraudolenti che minano le corrette relazioni di mercato”. È quanto afferma il presidente della commissione Agricoltura, Filippo Gallinella, che aggiunge: “In particolare, i controlli hanno riguardato per oltre il 90 per cento i prodotti alimentari e per circa il 10 cento i mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, fertilizzanti, sementi, prodotti fitosanitari): 186 le notizie di reato e 4.699 le contestazioni amministrative a cui si aggiungono 4.954 diffide emesse nei confronti di altrettanti operatori.

Inoltre, l'ICQRF ha emesso 1.947 ordinanze di ingiunzione di pagamento, per un importo di circa 9 milioni di euro. A livello internazionale e sul web – prosegue – l'Ispettorato ha inoltre attivato 955 interventi, di cui 804 grazie alla continua collaborazione con i web marketplace (Alibaba, Amazon, Ebay e Rakuten) che hanno consentito all'Italia di garantire alle nostre denominazioni d'origine un alto livello di protezione contro la contraffazione.

Un plauso va all’attività dell’Ispettorato che si dimostra sempre di più importante e centrale in un contesto di sviluppo e di crescita del settore agroalimentare italiano contribuendo, attraverso i controlli lungo tutti i segmenti della filiera e la vigilanza sul sistema di certificazione della qualità, alla tutela del nostro Made in Italy”, conclude Gallinella.