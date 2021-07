Respiro di sollievo per zootecnia. Ecco decreto Mipaaf da 94 mln per Conferenza Stato regioni: 24 mln per il latte, 17 per i suini, 33 per i bovini. Il testo

94 milioni di euro per la filiera zootecnica di cui circa 24 per il latte italiano. Pronto per la Conferenza Stato regioni il decreto Mipaaf sulla zootecnia che assicura una boccata di ossigeno per un settore da sempre in crisi e sempre di più sotto attacco da parte di chi sventola la bandiera verde del Green o della dieta salutare 'vegana'.

Il decreto prevede 17 milioni di euro per la filiera suinicola, due milioni per quella cunicola, 7,5 milioni per la filiera delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi e 33 milioni di euro per la filiera delle carni bovine di età compresa tra i 12 e i 24 mesi. Alla filiera di allevamento di vacche da latte di qualità sono destinati 24 milioni di euro.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il testo del decreto in formato PDF e a seguire in forma testuale:

DM ZOOTECNIA MIPAAF

articolo 1

Le risorse di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono destinate, per l’anno

2021, nella misura di 94 milioni di euro, ai soggetti beneficiari individuati dal presente decreto, secondo il

seguente riparto:

a) filiera suinicola: 17 milioni di euro, di cui 3,4 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate

ai sensi del presente decreto;

b) filiera cunicola: 2 milioni di euro, di cui 0,4 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai

sensi del presente decreto;

c) filiera delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi: 7,5 milioni di euro, di cui 2 milioni in favore delle

nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente decreto;

d) filiera delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore

a 4 mesi prima della macellazione: 2,5 milioni di euro;

e) filiera delle carni bovine di età compresa tra 12 e 24 mesi: 33 milioni di euro;

f) filiera ovicaprina: 7,7 milioni di euro, di cui 1,5 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate

ai sensi del presente decreto;

g) filiera caprina: 0,3 milioni di euro, di cui 0,06 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate

ai sensi del presente decreto;

h) filiera di allevamento di vacche da latte di qualità: 24 milioni di euro.

Articolo 2

1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), b), c), f) e g), al netto delle risorse destinate alla soddisfazione

delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente decreto, sono ripartite in favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda ai sensi del Decreto Ministeriale 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 e successive

modifiche e integrazioni.

2. Le risorse a favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda ai sensi del Decreto Ministeriale 23 luglio

2020, prot. n. 9021200, come individuate ai sensi del precedente comma, sono suddivise tra i richiedenti in base

al rapporto tra le risorse disponibili e il numero di capi per i quali è stata presentata domanda di aiuto, senza

necessità di presentare nuova domanda.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalle applicabili normative unionali in materia di aiuti

di Stato e, in particolare, dal “Quadro temporaneo” come definito dall’articolo 1, comma 1, lett. b) del Decreto

Ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 e successive modifiche e integrazioni da ultimo intervenute con la

Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 202.

4. Restano validi i controlli con esito favorevole già effettuati per le erogazioni di cui al Decreto Ministeriale 23

luglio 2020, n. 9021200, dovendosi, in tal caso, esclusivamente verificare l’eventuale superamento del

massimale degli aiuti di cui al comma 3.

Articolo 3

1. Nei limiti di spesa di 3,4 milioni di euro di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), alle imprese agricole di allevamento

dei suini è concesso un aiuto fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020

e non oggetto di precedente richiesta di aiuto.

2. Nei limiti di spesa di 0,4 milioni di euro di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), alle imprese agricole di allevamento

di conigli è concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020.

3. Nei limiti di spesa di 2 milioni di euro di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), alle imprese agricole di allevamento di

bovini è concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di età inferiore agli 8 mesi macellato nel periodo dal

1° marzo al 30 giugno 2020.

4. Nei limiti previsti dall’art. 1, comma 1, lett. d), alle imprese agricole di allevamento di bovini di età inferiore

agli 8 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 4 mesi prima della macellazione, è concesso

un aiuto fino a 60 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020.

5. Nei limiti previsti dall’art. 1, comma 1, lett. e), alle imprese agricole di allevamento di bovini è concesso un

aiuto fino a 60 euro per ogni capo di età compresa tra i 12 e i 24 mesi allevato dal richiedente per un periodo

non inferiore a 6 mesi prima della macellazione e macellato nel periodo marzo-settembre 2020. All’articolo 13

del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 le parole

“giugno-luglio 2020” sono sostituite con “marzo-settembre 2020”.

6. Nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro di cui all’art. 1, comma 1, lett. f), alle imprese agricole di allevamento

di ovicaprini è concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora o capra allevata nel periodo dal 1° maggio al 30

giugno 2020.

7. Nei limiti di spesa di 0,06 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1, lett. g), alle imprese

agricole di allevamento di caprini è concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto macellato nel

periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

8. Nei limiti previsti dall’art. 1, comma 1, lett. h), per le imprese agricole della filiera di allevamento di vacche da

latte di qualità le risorse sono ripartite rispetto al numero dei capi, allevati nella campagna 2020, ammessi

all’aiuto di cui all’ art. 20, commi 1 e 6 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7

giugno 2018, n. 5465, in favore dei medesimi soggetti beneficiari.

Articolo 4

1. Gli aiuti di cui all’art. 3 sono concessi sulla base dei criteri, dei limiti, delle procedure e delle modalità previste

dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 luglio 2020, n. 9021200, le cui

disposizioni trovano applicazione, in quanto compatibili, per gli aspetti non disciplinati dal presente decreto.

2. Eventuali risorse residue sono ripartite proporzionalmente tra le domande di cui all’art. 3 e le domande di aiuto

presentate ai sensi del citato Decreto Ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 per le categorie di beneficiari

previste dal presente decreto, in base al rapporto tra le risorse disponibili e il numero di capi per i quali è stata

presentata domanda di aiuto.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalle applicabili normative unionali in materia di aiuti

di Stato e, in particolare, dal “Quadro temporaneo” come definito dall’articolo 1, comma 1, lett. b) del citato

Decreto Ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.