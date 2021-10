Responsabilità sociale e trasparenza: Ponti diventa Società Benefit

“Abbiamo scelto di diventare una Società Benefit perché riteniamo che oggi sia particolarmente importante testimoniare e assumere l’impegno di fare impresa consapevoli sul mondo che ci circonda – dichiarano Lara e Giacomo Ponti -. La responsabilità sociale è un valore fondante per noi ma dichiararla nello statuto significa spostarla da buona intenzione a progetto imprenditoriale. Noi vogliamo continuare a essere, in maniera sempre più riconoscibile e trasparente, un’impresa che genera più valore di quanto non ne usi per funzionare. Lavoriamo ogni giorno perché la creazione di valore aziendale alimenti anche le persone che lavorano con noi, i territori in cui siamo radicati e assicuri un futuro alle prossime generazioni. Diventare Società Benefit significa che questi valori devono tradursi in azioni concrete, misurabili e comunicate con trasparenza. E’ un tassello che completa il nostro impegno per la sostenibilità”.

