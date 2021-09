Rifiuti agricoli, Lazzàro (Confagricoltura Puglia): “Lavoriamo affinché lo scarto di oggi diventi un bene di domani”

“Il compito di Confagricoltura Puglia – prosegue - è di supportare e sensibilizzare gli operatori agricoli nell’utilizzo dei circuiti organizzati di raccolta per una corretta gestione dei rifiuti agricoli. Una azienda che ricicla in modo corretto non è solo innovativa e rispettosa dell’ambiente ma anche concorrenziale sui mercati e attrattiva per il consumatore finale che ha dimostrato di apprezzare gli alimenti prodotti in aziende ‘green’. L’obiettivo è che lo scarto di oggi, trattato a norma, diventi un bene di domani per preservare le materie prime che non sono di certo inesauribili”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK