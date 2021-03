Rifiuti, una bottiglia di vino come l’amianto. Ma solo per agricoltori. Organizzazioni scrivono, e Mipaaf e Transizione ecologica fanno squadra per risolvere

Una bottiglia di vino come l'amianto: rifiuto speciale. Ma solo nel caso in cui viene buttata da un agriturismo, da una cantina o da un'azienda agricola. Tanto che gli enti di recupero stanno mandando delle comunicazioni per dire: non siamo più autorizzati a ritirarle, organizzatevi in altro modo.

Tutto a causa di un problema di incrocio tra norma nazionale e norma comunitaria a seguito dell'abolizione della Tari che ha dato vita a un periodo di transizione che sta generando una burocrazia kafkiana.

Il problema riguarda sia gli imballaggi dei prodotti agricoli che le bottiglie. E le organizzazioni agricole scrivono al ministero della Transizione Ecologica di Cingolani per chiedere una soluzione all'impasse.

A rispondere sono il sottosegretario al Mite Vannia Gava e il sottosegretario al Mipaaf Gianmarco Centinaio che dicono: facciamo squadra e risolviamo.

"In un momento di grave crisi economica, che rischia di tradursi in una emergenza occupazionale, il Paese ha il dovere di deburocratizzare e semplificare, non, viceversa, di rendere ancora piu' complicato il lavoro di chi prova a resistere nel fare impresa. Riteniamo che debba essere ascoltato il grido di allarme di Confagricoltura, Cia e delle principali associazioni di categoria che si occupano di agricoltura rispetto all'impatto della nuova normativa sull'etichettatura e gli imballaggi. Sosterremo dunque la loro richiesta di un congruo periodo di adattamento prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sugli imballaggi come abbiamo gia' fatto dall'opposizione, presentando e sostenendo in Parlamento proposte di legge o emendative a sostegno delle filiere agroalimentari. I tempi stringono e con il collega della Lega dell'Agricoltura, Gianmarco Centinaio , stiamo attivando le strutture tecniche dei ministeri per sanare le criticita' piu' evidenti e siamo certi di poter dare a breve una risposta chiara in termini di semplificazioni", spiega Gava.

"Le aspettative dei comparti, delle filiere, dei tantissimi imprenditori devono essere realmente poste al centro dell’azione dell’esecutivo, per colmare il tempo che si era perduto e per ritrovare una fondamentale intesa con i settori produttivi", risponde Centinaio ribadendo che occorre "accordare quindi la massima attenzione alle preoccupazioni delle filiere agroalimentari rispetto alla nuova normativa su imballaggi ed etichettatura, e condividerne la necessità di un adeguato periodo di rodaggio e di adattamento antecedente all’entrata in vigore della nuova disposizione, significa rispettare la parola data sin da quando, anche dall’opposizione, sostenevamo con l’azione parlamentare le filiere dell’agroalimentare". "Ringrazio pertanto - conclude - anche a nome del settore agroalimentare, il sottosegretario alla Transizione Ecologica Vannia Gava con cui stiamo proficuamente collaborando sulla tematica, e con la quale avvieremo un consolidato legame operativo che risulterà prezioso per le tante esigenze di imprese e lavoratori”.