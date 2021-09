Riforma Pac, Cai: puntare su agricoltura di precisione e aprire alle imprese agromeccaniche nel Piano strategico nazionale

Cai chiede che con il 2023 ci sia un e diretto coinvolgimento degli agromeccanici nella fase di applicazione del Programma di Sviluppo Rurale. Il regolamento Ue in via di pubblicazione consente infatti al Mipaaf, alle Regioni e alle Province autonome di includere le imprese contoterziste tra i beneficiari degli interventi, con particolare riferimento agli investimenti, ai partenariati per l’innovazione, ai progetti di filiera e agli approcci collettivi per impegni agroambientali. Le scelte, sottolinea Cai, dovranno essere prese in Italia, non più a Bruxelles, non si potrà scaricare la colpa sull’Unione europea, se le imprese agromeccaniche verranno ancora una volta escluse dalla Pac.

