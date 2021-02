Rijk Zwaan: al via Tomeet, il roadshow siciliano dedicato al pomodoro

Al via Tomeet, il tour dedicato al pomodoro e alla Sicilia promosso da Rijk Zwaan Italia . Partito lunedì da Vittoria, coinvolgerà più di 100 aziende tra produttori, vivaisti e realtà commerciali delle province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Agrigento.

Gli specialisti di Rijk Zwaan Italia, filiale dell'omonima multinazionale olandese leader nella ricerca e commercializzazione di sementi da orto per professionisti del settore, raggiungeranno nei prossimi giorni i partner siciliani direttamente nelle rispettive sedi aziendali, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19, presentando loro novità e aggiornamenti sulle varietà di pomodoro, una delle crop di punta della società sementiera. In coerenza con i valori Rijk Zwaan, innovazione e sostenibilità guideranno il roadshow Tomeet, ideato in questa forma dinamica anche per far fronte alle limitazioni imposte dalla pandemia. I prodotti presentati nelle diverse tappe saranno, infatti, raccontati attraverso QR code e video condivisi con gli operatori; tutte le confezioni utilizzate saranno in cartone e il team aziendale viaggerà a bordo di auto ibride.

“Ideare e realizzare questo progetto è per noi di Rijk Zwaan motivo di grande orgoglio – spiega Andrea Luca Launeck, Managing Director Rijk Zwaan Italia. Abbiamo scelto di raggiungere direttamente i nostri partner sul territorio siciliano adottando una soluzione agile e sostenibile che ci permettesse di portare avanti un’attività costante di aggiornamento e supporto, nonostante le difficoltà legate alla pandemia. Al centro del nostro viaggio ci sono le persone, con cui da anni ci confrontiamo e lavoriamo per portare qualità e innovazione nel settore orticolo, con la consapevolezza del ruolo centrale dell’agricoltura per un futuro più sostenibile. Un obiettivo che ci vede tutti impegnati. Insieme, un passo avanti”.

Il roadshow Tomeet attraverserà l’isola per raggiungere le aziende siciliane dai primi di febbraio fino alla fine di marzo.