RILANCIO ITALIA, LA PAROLA AGLI ESPERTI DEL COMITATO IN 102 PUNTI PRONTI PER IL PREMIER CONTE. ECCOLI. SPAZIO AL TURISMO E ALLA SEMPLIFICAZIONE

AGRICOLAE pubblica di seguito la relazione sulle iniziative per il rilancio Italia 2020-2022 messa a punto dal Comitato di esperti in materia economica e sociale. Il rapporto prodotto per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Enrica Amaduro, Donatella Bianchi, Marina Calloni, Elisabetta Camussi, Roberto Cingolani, Vittorio Colao, Riccardo Cristadoro, Giuseppe Falco, Franco Focareta, Enrico Giovannini, Giovanni Gorno Tempini, Giampiero Griffo, Maurizia Iachino, Filomena Maggino, Enrico Moretti, Riccardo Ranalli, Marino Regini, Linda Laura Sabbatini, Raffaella Sadun, Stefano Simontacchi e Fabrizio Starace è teso alla ripartenza del Paese in sicurezza con l'obiettivo di far volgere la crisi in opportunità per - come ha detto lo stesso Premier - 'ridisegnare il Paese'.

