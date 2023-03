Rilanco olivicoltura: Cerreto (Fdi): il governo punta alla qualita’ dell’oro verde, pronta la difesa nazionale, europea ed internazionale

“E’ un piacere essere qui a FINOLIVA, esempio di capacità di associazione che consente ai soci di conferire il prodotto, di poter imbottigliare nella meravigliosa sede di Bitonto, di poter commercializzare oltre centomila quintali di olio di oliva imbottigliato e favorirne la commercializzazione. La sede del convegno è quindi stata un esempio che dimostra tutta la centralità dell’olivicoltura pugliese nel sistema olivicolo del Mezzogiorno e da questo sito non si può che avviare una riflessione seria su ciò che attanaglia tale olivicoltura, ossia la xjlella, una patologia cresciuta a dismisura dai 25 mila ettari del 2015 a quasi ottocento mila ettari di questi anni. Ciò significa che tutti hanno responsabilità e ritardi ed è chiaro che sono stati spesi male i cinquecentomila euro affidati per debellare la questione. C’è bisogno di un salto di livello culturale e metodico da parte degli attori in campo (Agricoltori, Istituzioni, Regione, Ministero) per mettere un punto a questa situazione. Su richiesta di Fratelli d’Italia, alla Camera dei Deputati, è stata avviata un’indagine conoscitiva sulla xjlella rispetto alla quale potremo avere una fotografia chiara e verificare quali migliori azioni porre in essere per evitare che travalichi la zona cuscinetto che è, ad oggi, alle porte di Bari. Al di là di questo aspetto voglio ringraziare il Sottosegretario La Pietra presente alla manifestazione che unitamente al Ministro Lollobrigida hanno voluto impegnarsi in maniera centrale sui tre fronti della battaglia olivicola, un fronte interno che prevede la redazione di un piano olivicolo nazionale, un fronte europeo in cui bisogna tenere massima attenzione, è proprio di questi giorni la posizione italiana di diniego rispetto al tentativo della Commissione europea di favorire il commercio di olio sfuso che sarebbe un’offesa alla qualità a cui l’Italia mira, un fronte internazionale nelle sedi in cui viene negoziato l’olio d’olio secondo gli standard economici, qualitativi dove si fanno le norme mondiali e per tanti anni non siamo stati rappresentati. Oggi, grazie all’impegno del Governo. l’Italia partecipa anche in questo settore.” Lo ha dichiarato l’on. Marco Cerreto, capogruppo Commissione Agricoltura, durante il convegno Rilanciare l’olivicoltura pugliese svoltosi presso la sede della FINOLIVA GLOBAL SERVICE a Bitonto.