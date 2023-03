Rinnovabili, EF Solare: Adeguare normativa regionale a quella nazionale e focus sulla ricerca per sviluppo agrivoltaico

“L’innovazione introdotta dall’agrivoltaico apre ad un futuro energetico sostenibile ed integrato, capace di coniugare gli obiettivi di decarbonizzazione con le esigenze del settore agricolo. EF Solare, grazie ad oltre 10 anni di esperienza nelle serre fotovoltaiche ed al costante dialogo con i territori, ha sviluppato un innovativo modello di agrivoltaico in campo aperto ad utilizzo di suolo nullo. Guardiamo con positività alle semplificazioni autorizzative introdotte in questi anni, ma per accelerare la transizione energetica, sarà essenziale completare un quadro autorizzativo e regolatorio chiaro e abilitante , che preveda un’armonizzazione della normativa regionale rispetto a quella nazionale ” ha dichiarato Ettore Acampora, Head of Business Development & Energy Management di EF Solare.

“EF Solare, in quanto primario operatore di fotovoltaico in Europa, partecipa attivamente ad attività di ricerca nazionali ed internazionali collaborando con istituti ed imprese agricole innovative, al fine di sviluppare dei modelli standardizzati ed economicamente vantaggiosi di agrivoltaico. Riteniamo, infatti, che la ricerca sarà fondamentale nella progettazione di equipment dedicato all’agrivoltaico e nella definizione di tool informatici in grado di ottimizzare in modo congiunto le tecniche di coltivazione e le infrastrutture per la produzione di energia elettrica.” ha commentato Gian Luca Teodori, Head of Operations di EF Solare Italia.