RINVIATA LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO STRUTTURALE 2008-2018 DELL'AGRICOLTURA VENETA
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Siriana Congedi è la nuova presidente di Confagricoltura Donna Puglia. L’Imprenditrice agricola salentina che ha ricoperto importanti incarichi territoriali in Confagricoltura è stata eletta durante l’assemblea dei soci che si è tenuta a Bari venerdì scorso, 23 febbraio 2020. Succede a Cinzia Ceci, eletta di recente vicepresidente nazionale dell’Associazione che […]
RINVIATA LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO STRUTTURALE 2008-2018 DELL’AGRICOLTURA VENETA
È lo sviluppo dell’agricoltura irrigua, una risposta concreta alla difficile congiuntura dell’economia del Paese (160 tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo Economico, 60.000 lavoratori a rischio disoccupazione, +57,6% nella Cassa Integrazione Straordinaria a Gennaio rispetto a Dicembre): ad affermarlo è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e […]
Sarà un reggiano, schietto e concreto, a condurre Confagricoltura Emilia Romagnanel prossimo triennio. L’assemblea dell’organizzazione agricola regionale, che si è svolta stamattina a Bologna nel rispetto dell’ordinanza emanata ieri dalla Regione Emilia Romagna, ha eletto il nuovo presidente, Marcello Bonvicini, che dal 2015 ricopre la stessa carica in Confagricoltura Reggio Emilia. «Sono orgoglioso di questo incarico. Il senso di appartenenza […]
“Un’iniziativa importante perché diamo la possibilità ai giovani, agli uomini e alle donne di poterci raccontare le difficoltà ma anche la positività dei loro investimenti nel settore agricolo. Molti parlano per conto delle persone, noi oggi con questa iniziativa vogliamo far parlare le persone perché il settore agricolo non è […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
SIRIANA CONGEDI NUOVA PRESIDENTE CONFAGRICOLTURA DONNA PUGLIA
RINVIATA LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO STRUTTURALE 2008-2018 DELL’AGRICOLTURA VENETA
MARCELLO BONVICINI NUOVO PRESIDENTE DI CONFAGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA. ALLA VICEPRESIDENZA IL RAVENNATE ANDREA BETTI E IL FERRARESE GIANLUCA VERTUANI
MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP E PASTA DI GRAGNANO IGP, NASCE IL “SUPER CONSORZIO” DEL SUD
ORDINANZA ROMA CAPITALE: SOSPESE PROVE PRESELETTIVE CONCORSO MIPAAF
CORONAVIRUS, ATTESA ORDINANZA ROMA CAPITALE SU SOSPENSIONE CONCORSO MIPAAF
CORONAVIRUS: REGIONE PREDISPONE ORDINANZA CON DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTO IL TERRITORIO LOMBARDO
CRISI IDRICA, CONFAGRICOLTURA BASILICATA SCRIVE AD ASSESSORE: AFFRONTARE SITUAZIONE EMERGENZIALE
BRUNELLO DI MONTALCINO, ECCELLENTE LA QUALITÀ MA ANCHE LA QUANTITÀ: 10,5 MILIONI DI BOTTIGLIE
GASOLIO AGRICOLO, CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: RIVEDERE ACCISE SU DEPOSITI E DISTRIBUTORI
AGRICOLTURA: DALLA REGIONE PIEMONTE MAGGIORE SOSTEGNO PER PARTECIPARE ALLE FIERE ZOOTECNICHE
LOTTA AL CAPORALATO NEL POMODORO, RABBONI (OI NORD): “COMBATTIAMOLO CON CERTIFICAZIONI E COMUNICAZIONE”
CONFAGRICOLTURA PUGLIA: TRISTEZA VIRUS, LA REGIONE PERDE I FONDI PER GLI AGRUMICOLTORI
DOMANI LA MINISTRA BELLANOVA A LECCE PER LA BUSINESS TOURISM MANAGEMENT
LOMBARDIA, ARRAMPICATA SPORTIVA, ASSESSORE CAMBIAGHI INCONTRA BATTISTELLA: MONTAGNE AL CENTRO DEL NOSTRO PROGETTO
DISTRETTI PRODUTTIVI, DISTRETTO AGRUMI: BENE IL DECRETO DELL’ASSESSORE, ADESSO PRONTI A LAVORARE
MCDONALD’S: 700MILA SPREMUTE CON ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP
NOMINATO DALLA REGIONE PIEMONTE IL NUOVO CONSIGLIO DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME
SCHOOL IN MOTION FESTIVAL – SERPILLO, UCI: L’AVVENIRE DELLE NUOVE GENERAZIONI SI DECIDE ORA
LEGACOOP TOSCANA: ECCO LE 4 RICHIESTE AI CANDIDATI GOVERNATORI
SPANDIMENTO LIQUAMI, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: BASTA AFFERMAZIONI LEGAMBIENTE GENERALISTE
CRISI COMPARTO OVICAPRINO: COPAGRI SARDEGNA SOLLECITA LA MINISTRA BELLANOVA
CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: EPA HA DATO VERDETTO SU NON PERICOLOSITÀ GLIFOSATE
MAGORNO (IV): “GRAZIE A MINISTRA BELLANOVA RISPOSTE PER LA PROVINCIA DI CROTONE”
CIMICE ASIATICA, REGIONE VENETO: APERTI BANDI PER INDENNIZZARE PRODUTTORI, MENTRE DAL GOVERNO ANCORA NESSUN DECRETO PER SPECIE ANTAGONISTE
COPAGRI VENETO: BIODIVERSITÀ, SOSTENIAMO ISCRIZIONE ALTI PASCOLI LESSINIA IN REGISTRO PAESAGGI RURALI STORICI
PROSECCO ZAIA: STOP A NUOVE PIANTUMAZIONI, I CONSORZI DEVONO PROGRAMMARE A TUTELA DI REDDITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ VIGNETI
VITICOLTURA ASSESSORE VENETO, TRA 10 ANNI L’USO DI PRODOTTI CHIMICI DOVRÀ ESSERE DIMEZZATO
TAGLIO PARLAMENTARI, DE BONIS: PER RISPARMIARE UN CAFFÈ ALL’ANNO, BASILICATA SAREBBE PENALIZZATA
VIGNETO VENETO STASERA A GODEGA DI S.URBANO PRESIDENTE E ASSESSORE REGIONALE SULLE PROSPETTIVE DELLE DOC
BLOCKCHAIN PRODOTTI AGROALIMENTARE, SPERIMENTAZIONE AL TRAGUARDO: IN LOMBARDIA NUOVI SERVIZI E MAGGIORI TUTELE
DAZI, CONSORZIO PECORINO ROMANO, PALITTA: RISULTATO PREMIA NOSTRO IMPEGNO COSTANTE E AZIONE CONDIVISA CON ALTRI CONSORZI
ALLEVAMENTI AVICOLI, 1 MILIONE DI EURO PER RENDERE PIÙ SICURE E INNOVATIVE LE AZIENDE LOMBARDE
ORTI DI LOMBARDIA, ROLFI: BANDO APERTO FINO A 1° MARZO, 150 MILA EURO A DISPOSIZIONE
LATTE, GRANDI INCOGNITE SUL PREZZO DI MERCATO CLAL: PREMESSE POSITIVE, MA TUTTO DIPENDE DALLA CINA
SPORT A SCUOLA, CAMBIAGHI: AUTONOMIA FONDAMENTALE PER SODDISFARE FAME DI ATTIVITA’ MOTORIA SEMPRE MAGGIORE
SIRIANA CONGEDI NUOVA PRESIDENTE CONFAGRICOLTURA DONNA PUGLIA
RINVIATA LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO STRUTTURALE 2008-2018 DELL’AGRICOLTURA VENETA
ANBI, LO SVILUPPO INFRASTRUTTURE TERRITORIO COME DRIVER DI CRESCITA ECONOMICA ED OCCUPAZIONALE
MARCELLO BONVICINI NUOVO PRESIDENTE DI CONFAGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA. ALLA VICEPRESIDENZA IL RAVENNATE ANDREA BETTI E IL FERRARESE GIANLUCA VERTUANI
MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP E PASTA DI GRAGNANO IGP, NASCE IL “SUPER CONSORZIO” DEL SUD
I SETTE GIORNI “AGRICOLI” DEL SENATO. TUTTI GLI APPUNTAMENTI
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BILANCIO UE, CONFAGRICOLTURA: PREOCCUPA IL MANCATO ACCORDO AL CONSIGLIO EUROPEO
GASOLIO AGRICOLO, CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: RIVEDERE ACCISE SU DEPOSITI E DISTRIBUTORI
ALLEANZA PESCA SOTTOSCRIVE ACCORDO CON ORGANIZZAZIONI UE SU POLITICA COMUNE SETTORE
RISOLUZIONE, CARETTA FDI CAMERA, SU REVOCA REGIME EBA PER RISO CAMBOGIA E TUTELA FILIERA UE
AGRICOLTURA: DALLA REGIONE PIEMONTE MAGGIORE SOSTEGNO PER PARTECIPARE ALLE FIERE ZOOTECNICHE
INTERROGAZIONE, UNTERBERGER SPV-PATT SENATO, SU INIZIATIVE A TUTELA BENESSERE ANIMALE
INTERPELLANZA, VALLASCAS M5S CAMERA, SU VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA SETTORE APICOLTURA
INTERROGAZIONE, TARICCO PD SENATO, SU INQUADRAMENTO INPS LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI
EXPORT, STOP DI TAIWAN ALLE CARNI SUINE ITALIANE. CONFAGRICOLTURA: RITORSIONE PER PROVVEDIMENTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS
LOTTA AL CAPORALATO NEL POMODORO, RABBONI (OI NORD): “COMBATTIAMOLO CON CERTIFICAZIONI E COMUNICAZIONE”
PREZZI CONSUMO, ISTAT: CRESCONO GLI ALIMENTARI LAVORATI, CALANO I NON LAVORATI
CAPORALATO – SERPILLO: UCI DETERMINATA CONTRO UN FENOMENO PRIVO DI ETICA E CHE DANNEGGIA L’AGRICOLTURA ONESTA
CONFAGRICOLTURA PUGLIA: TRISTEZA VIRUS, LA REGIONE PERDE I FONDI PER GLI AGRUMICOLTORI
PESCA, ALLEANZA: APPELLO A BELLANOVA PER TUTELARE LAVORO E PRODUZIONI CANALE OTRANTO
CONFEURO: A BRUXELLES IN GIOCO FUTURO DELLA PAC. NO AI TAGLI, SI’ A MISURE PER GIOVANI E PICCOLI AGRICOLTORI
DOMANI LA MINISTRA BELLANOVA A LECCE PER LA BUSINESS TOURISM MANAGEMENT
MIPAAF, BELLANOVA SCRIVE AL PRESIDENTE CONTE: “NESSUN TAGLIO PER L’AGRICOLTURA, SETTORE STRATEGICO PER L’ITALIA
MERCATO SUINICOLO: CONFAGRICOLTURA INVITA I PRODUTTORI A NON SVENDERE
DAZI, MAGORNO(IV): “GRAZIE ALLA MINISTRA BELLANOVA SONO STATI TUTELATI TANTI PRODOTTI”
LOMBARDIA, ARRAMPICATA SPORTIVA, ASSESSORE CAMBIAGHI INCONTRA BATTISTELLA: MONTAGNE AL CENTRO DEL NOSTRO PROGETTO
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
WINE2WINE, LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE È IL FOCUS DELL’EDIZIONE 2019
EX ILVA, FIERAGRICOLA: PENALIZZATI ANCHE COSTRUTTORI MEZZI AGRICOLI
FIERACAVALLI, LA COPPA DEL MONDO DI SALTO OSTACOLI A VERONAFIERE FINO AL 2022
FIERACAVALLI CRESCE ANCORA IN QUATTRO GIORNI A VERONA 168 MILA VISITATORI (+5%)
DALLA MONGOLIA A FIERACAVALLI IN SELLA, IL LUNGO VIAGGIO DI PAOLA GIACOMINI
FIERACAVALLI, GINA SCHUMACHER OMAGGIA PAPÀ MICHAEL CON UNO SHOW A TEMA F1
FIERACAVALLI, NASCE LA HORSE FRIENDLY ARENA PER GLI ADDESTRATORI CHE SUSSURRANO AI CAVALLI
FIERACAVALLI, A TU PER TU CON MICHEL ROBERT: CAVALIERI IN ERBA A LEZIONE DAL GRANDE CAMPIONE
FIERACAVALLI, IL PUROSANGUE ARABO PROTAGONISTA DI SHOW E CONCORSI AL PADIGLIONE 2
A FIERACAVALLI 750 AZIENDE ESPOSITRICI DA 25 PAESI E BUYER IN ARRIVO DA 18 NAZIONI
IL MINISTRO D’INCÀ A FIERACAVALLI: RASSEGNA STRATEGICA PER IL SETTORE EQUESTRE, UN PLAUSO ALLE INIZIATIVE NEL SOCIALE
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