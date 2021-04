Ripartizione fondi FEASR, Pentassuglia al Direttivo di Confagricoltura Puglia: domani, nella Conferenza Stato-Regioni, faremo sentire la nostra voce

L’importante incontro di domani è stato richiesto, oltre che dalla Puglia, dagli assessori all’agricoltura della Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Umbria. Per le Regioni del Sud le risorse del Feasr sono esclusivamente destinate a colmare il divario tra le aree più ricche ed evolute e le aree più povere e marginali. Quindi, la ricerca di nuovi criteri deve basarsi non solo su criteri “oggettivi” ma soprattutto “idonei” a rispondere agli obiettivi generali dello sviluppo rurale. Del resto la stessa UE ha assegnato agli Stati Membri per tutto il periodo 2021-2027 le risorse per lo sviluppo rurale interamente sulla base del cosiddetto “criterio storico”. Il dato incontrovertibile per gli assessori all’agricoltura di Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Umbria è che oggi le risorse nazionali per l’agricoltura si concentrano maggiormente nelle aree forti del Paese mentre dovrebbe essere il contrario. Per loro, l’attuale proposta ministeriale toglie dalla disponibilità delle regioni più svantaggiate risorse che pure sono, ontologicamente, destinate ad esse, indirizzandole verso i territori più sviluppati con effetti notevolissimi sull’aumento dei divari. Pertanto, ritengono che l’ipotesi proposta di riparto delle risorse FEASR per il biennio di transizione 2021- 2022 appare ingiustificata con impatti preoccupanti sulla tenuta economico-sociale dei territori rurali delle nostre regioni.

