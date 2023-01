Ripensare il verde urbano: il Crea partner del Libro Bianco del Verde

Come Presidente del CREA, l’Ente Nazionale di Ricerca nel settore agroalimentare, sono davvero lieto di poter affiancare Assoverde e Confagricoltura in questo innovativo ed ambizioso progetto scientifico e culturale, oltre che editoriale, che intende dare al mondo del verde una collocazione diversa e nuova, creando un più articolato sistema valoriale rispetto al quale misurarne l’importanza e l’incidenza sulla vita di tutti.” Ha affermato il presidente CREA Carlo Gaudionel corso del convegno organizzato oggi da Assoverde e Confagricoltura, in collaborazione con CREA, Istituto superiore di Sanità e gli Ordini professionali, per presentare il focus 22/23 “Parchi della Salute. Per un Neorinascimento del Verde e della sua Cura” del Libro Bianco del Verde. L’iniziativa punta a ridisegnare il verde delle nostre città e vede per la prima volta insieme professionisti del verde e medici. Sono 95, tra esponenti istituzionali, docenti e studiosi di università ed enti di ricerca, tecnici, esperti, imprenditori e professionisti, gli autori che hanno contribuito al volume.

Continua il presidente CREA “ E’ proprio sul verde delle nostre città - nelle quali vive oltre l’80% della popolazione italiana - che si gioca una partita fondamentale verso una reale ed autentica transizione ecologica. Il PNRR destina ingenti risorse agli investimenti urbani per ripensare le nostre città, non solo in una veste smart, tecnologica e digitale, ma anche verde, sociale e inclusiva. Città più alberate, più verdi, più belle, più intelligenti, che possano aiutarci a fronteggiare e vincere le massime sfide del nostro tempo: dall’inquinamento al cambiamento climatico, dal dissesto idrogeologico alla salvaguardia della biodiversità, per la difesa globale della salute della persona e del pianeta”.

Il contributo del CREA L’Ente nazionale di Ricerca nel settore agroalimentare, grazie ad una convenzione con Assoverde, è partner del Libro Bianco del Verde e fornisce, con i suoi 12 Centri multidisciplinari, tutto il necessario supporto tecnico-scientifico negli ambiti più diversi che spaziano dalla scelta della piante alla loro cura e difesa, dall’acqua al suolo, dagli studi sulle nuove varietà fino a quelli sulle performance della filiera.