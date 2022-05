Riso, Centinaio (Mipaaf): Bene ok a revisione regolamento Spg, primo passo per tutela Made in Italy

“Un primo segnale importante che va nella direzione di tutelare quella che è una delle eccellenze del nostro Made in Italy, il riso, che in questo momento sta soffrendo a causa della prolungata siccità e dell’aumento dei costi energetici e delle materie prime”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, commenta il voto in commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo sulla revisione del regolamento Spg per le preferenze commerciali nei confronti dei paesi in via di sviluppo. Il riso è stato incluso in un sistema di salvaguardia automatica, al fine di difendere i produttori europei in caso di gravi difficoltà del mercato, consentendo - al raggiungimento o superamento di una determinata soglia - la reintroduzione dei normali dazi tariffari. “Anche in quest’occasione i parlamentari italiani hanno fatto squadra in Europa. La prolungata siccità sta compromettendo nel nostro paese le semine e il settore è gravato da costi sempre più elevati. Ora più che mai - conclude il sottosegretario - dobbiamo difendere i nostri produttori e il sistema automatico diminuirà oneri amministrativi e costi”.