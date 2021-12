Riso, Protopapa (Piemonte): Coltura più danneggiata nella prossima pac. Compensare con misure specifiche e rinnovare dazi

“Pertanto all’incontro con il ministro, il Piemonte insieme alla Lombardia ha proposto un ecoschema legato al riso, sostenuto anche dall’Ente Risi e ha chiesto un aumento dell’accoppiato riso. La proposta del ministro potrebbe quindi prevedere un aumento dello stanziamento sul sostegno accoppiato del riso che risponde in parte alle nostre richieste per recuperare le risorse perse.” - prosegue l’assessore Protopapa - “Il riso italiano è un un prodotto che sul mercato internazionale si distingue per qualità e per la sicurezza alimentare garantita nelle produzioni, e la produzione del riso in Piemonte si distingue anche per un’eccellenza certificata Dop, per questo siamo impegnati a difendere le nostre proposte e nel merito abbiamo anche richiesto di inserire misure specifiche a sostegno dei nostri risicoltori nella futura programmazione di sviluppo rurale”.

