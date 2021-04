Risoluzione, Abate Misto Senato, su crisi settore agrumicolo

Atto Senato

Risoluzione in Commissione 7-00073

presentata da

ROSA SILVANA ABATE

martedì 20 aprile 2021, seduta n.170

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche del settore agrumicolo in Italia,

premesso che:

il comparto agrumicolo in Italia, pur avendo enormi potenzialità, è da considerarsi sempre più in crisi, sia per i danni causati dagli eventi atmosferici avversi che si sono registrati in questi ultimi anni, sia per le dinamiche di mercato che spingono molte aziende ad abbondare nella produzione col rischio che gran parte del prodotto resti invenduto o, addirittura, sulla pianta. Attraverso i lavori della Commissione in riferimento all'affare assegnato in esame n. 148 e nel corso delle audizioni conoscitive in cui sono intervenuti, Enti pubblici economici, Organizzazioni professionali con esperti del settore ed Enti di ricerca universitari, si è cercato di raccogliere contributi al problema ed individuare delle possibili soluzioni;

secondo gli ultimi dati Ismea (report pubblicato l'8 marzo 2021) l'ottimismo dell'ultima primavera cede il passo a una campagna complicata e fino ad ora avara di soddisfazioni per gli agricoltori e gli operatori della filiera agrumicola. La stagione in corso è caratterizzata da un raccolto abbondante e dalla prevalenza di calibri piccoli. Il mercato è pesante e solo il prodotto di calibro medio-grande spunta quotazioni soddisfacenti per i produttori;

nell'attuale congiuntura di mercato risulta molto importante il ruolo svolto dall'industria dei succhi che, dopo l'azzeramento delle scorte dovuto a due campagne con scarsi raccolti, ritira e lavora ingenti quantitativi di arance, soprattutto frutti medio-piccoli, alleviando in tal modo la pressione dell'offerta, resa particolarmente pesante anche dal concomitante incremento della produzione mediterranea;

dalla domanda giungono segnali contrastanti. Da un lato, ci sono i dati incoraggianti sugli acquisti delle famiglie per il consumo domestico, in netta ripresa rispetto agli ultimi anni ma dall'altro c'è il parziale blocco della ristorazione che ha ridotto sensibilmente la richiesta alla fase di ingrosso dalla quale si stima comunque che passi circa il 20 per cento delle vendite;

le vendite al dettaglio sono in accelerazione anche in conseguenza della pandemia, grazie al ruolo di integratore naturale di vitamine e antiossidanti che il consumatore riconosce ad arance e agrumi in genere. Infatti, nell'ultimo anno, gli italiani hanno notevolmente incrementato il consumo di arance e l'effetto coronavirus, particolarmente evidente nelle prime settimane di lockdown, è proseguito anche nella prima parte della campagna 2020/21 con consumi che nel periodo ottobre 2020 - gennaio 2021 sono cresciuti dell'11 per cento su base annua;

oltre alla congiuntura sfavorevole, il settore agrumicolo nazionale è penalizzato fortemente dai limiti insiti nella propria struttura. L'agrumicoltura è una realtà a forte connotazione mediterranea e sono coinvolte specifiche aree del Sud Italia. La filiera produttiva è estremamente concentrata geograficamente: due terzi delle arance sono prodotte in tre aree del Meridione: a Catania insiste circa un terzo della produzione nazionale, a Siracusa circa un quinto e nella provincia di Reggio Calabria il 10 per cento. A livello di produzione, l'eccessiva frammentazione della maglia poderale (la dimensione media delle aziende agrumicole è di 2,5 ettari) e gli impianti poco moderni e razionali determinano una minore produttività, una scarsa resistenza alle fitopatie (in particolare al virus della Tristeza) e un calendario di raccolta più breve rispetto ai nostri diretti competitor spagnoli;

dal punto di vista commerciale permane la scarsa propensione degli agricoltori ad associarsi in cooperative ed Organizzazioni di produttori (OP) che seppure numerose rimangono di dimensioni economiche medio-piccole. Continua a ridursi il potenziale produttivo. I dati relativi alle superfici coltivate confermano la tendenza strutturale alla riduzione degli investimenti, ascrivibili in gran parte ai danni del virus della Tristeza sugli aranceti siciliani. Come è noto, l'unica valida soluzione per gli agrumeti colpiti da questa malattia è l'espianto e il successivo reimpianto con portainnesti resistenti. Le rilevazioni più recenti confermano che in Sicilia è in atto questo processo di riconversione anche se, al momento, una parte delle superfici reimpiantate non è ancora entrata in produzione;

analizzando il focus di Ismea sull'arancio (tabella in alto) a livello nazionale, e tenendolo come esempio per tutto il comparto, il potenziale produttivo ammonta a circa 80mila ettari. Nel 2020 la superficie in produzione è diminuita del 2,5 per cento su base annua e la flessione è ancora più ampia rispetto al dato medio dell'ultimo triennio (-3,5 per cento). La Sicilia è la prima regione per superficie investita ad arance, con circa i due terzi del totale nazionale, ma allo stesso tempo è anche l'area che mostra la maggior riduzione su base annua (-3,5 per cento) a causa soprattutto della flessione nelle province di Catania (-500 ettari in produzione rispetto al 2019), Agrigento (-370 ettari) e Messina (-1.000 ettari). La Calabria è la seconda regione italiana per superficie in produzione (circa il 20 per cento del totale nazionale) e mostra una sostanziale stabilità del potenziale produttivo. A seguire si collocano Puglia e Basilicata con circa il 5 per cento della superficie nazionale investita ad arance. Rispetto al 2019, queste regioni evidenziano un andamento contrapposto. La Puglia registra un incremento di circa 100 ettari della superficie in produzione (+2,4 per cento), grazie all'aumento registrato nella provincia di Taranto mentre la Basilicata perde circa 50 ettari (-1,5 per cento);

per quanto concerne l'Italia, un primo bilancio indica per il 2020/21 un aumento del raccolto di arance compreso tra il 25 e il 30 per cento rispetto all'anno precedente. Dal punto di vista qualitativo, il prodotto presenta un'eccellente colorazione della buccia, una buona pigmentazione della polpa e un rapporto equilibrato tra acidi e zuccheri; tutte caratteristiche che soddisfano pienamente le aspettative dei consumatori. Di contro, si assiste a una prevalenza di calibri medi e piccoli che penalizzano le quotazioni all'origine. Sono questi i principali elementi che emergono da una ricognizione realizzata da ISMEA relativamente alla prima parte della campagna produttiva e commerciale delle arance;

sotto il profilo agronomico, la campagna 2020/2021 e` stata condizionata da un andamento climatico favorevole in fase di fioritura e di allegagione. In conseguenza di cio` il carico di arance sugli alberi e` stato superiore alla media e tale circostanza avrebbe richiesto il diradamento di una parte dei frutticini, allo scopo di favorire l'ingrossamento dei frutti residui; operazione che pero` non e` stata realizzata massivamente. Inoltre, l'estate asciutta non ha favorito l'accrescimento dei frutti. Solo in ottobre le piogge hanno apportato abbondanti quantitativi d'acqua ma nella maggior parte dei casi cio` non e` stato sufficiente per il raggiungimento di calibri soddisfacenti. In gennaio le piogge abbondanti e persistenti hanno determinato qualche problema di tenuta dei frutti in post raccolta. In febbraio i forti venti hanno causato qualche danno meccanico alle arance. Inoltre, limitatamente all'areale produttivo etneo, nelle ultime settimane, si segnala la caduta di cenere generata dall'attività eruttiva del vulcano e di conseguenza il possibile danneggiamento della buccia a seguito dell'azione abrasiva di queste particelle laviche;

l'incremento dell'offerta nazionale ed europea ha determinato una flessione generalizzata dei listini all'origine rispetto alla campagna 2019/20. La diminuzione dei prezzi e` stata rilevata sulle principali piazze e per le varietà più importanti;

in ottobre e novembre, l'avvio della campagna 2020/21 era stato contraddistinto da un buon esordio, infatti, i quantitativi di prodotto esitati erano piuttosto limitati e le quotazioni risultavano in aumento sia rispetto all'anno precedente sia rispetto alla media dell'ultimo triennio. A mano a mano che la campagna e` entrata nel vivo la situazione di mercato si e` progressivamente deteriorata. A partire dal mese di dicembre le quotazioni all'origine mostravano un netto divario sia rispetto alla campagna 2019/20 (-8,5 per cento) sia rispetto al dato medio del triennio precedente (- 2,1 per cento). In gennaio e febbraio tale forbice si e` ulteriormente ampliata, evidenziando una perdita del 16 per cento su base annua e del 6 per cento rispetto al triennio 2017-2019. Tale andamento tuttavia non e` generalizzato e non mancano eccezioni sia a livello di singole varieta` sia di singole piazze di mercato;

passando in rassegna i prezzi all'origine delle principali varietà si rileva che le arance del gruppo Navel hanno registrato buone quotazioni d'esordio sulle maggiori piazze (Catania, Reggio Calabria e Taranto), soprattutto in confronto alle quotazioni medie dell'ultimo triennio. Le diverse tipologie di arance tarocco, ad esempio, hanno registrato quotazioni in flessione sia su base annua sia rispetto al triennio precedente e il divario negativo si e` ampliato con il progredire della campagna di raccolta e commercializzazione. Un discorso diverso può esser fatto per le arance Washington Navel che sulla piazza di Agrigento - a dicembre e gennaio - hanno registrato quotazioni in aumento sia rispetto allo scorso anno (+7 per cento), sia rispetto alla media del triennio precedente (+17 per cento);

tornando ad una analisi più generale, il comparto agrumicolo rappresenta da solo il 25 per cento circa degli acquisti di frutta per il consumo domestico e costituisce quindi una voce rilevantissima, pari ad un quarto nel panorama frutticolo nazionale;

nella campagna 2019 (l'ultima per la quale sono disponibili i dati aggiornati in tutti i settori)la produzione di agrumi ha toccato i 2,9 milioni di tonnellate ed è rappresentata prevalentemente da arance (61 per cento), seguita da mandarini e clementine (22 per cento) e limoni (16 per cento). Il restante 1 per cento della produzione agrumicola nazionale è costituito da 30 mila tonnellate di bergamotto, 5 mila tonnellate di pompelmi, 800 tonnellate di cedro e 50 tonnellate di chinotto;

le importazioni ammontano a circa 430mila tonnellate, di cui 44 per cento di arance, 29 per cento di limoni e 18 per cento di clementine e mandarini. Ne consegue una disponibilità di prodotto pari a 3 milioni di tonnellate di cui il 57 per cento è destinato al consumo fresco, il 30 per cento va all'industria di trasformazione in succhi ed essenze, l'8 per cento viene esportato, il 4 per cento viene perso lungo la filiera e una quota residuale, inferiore all'1 per cento, viene ritirata dal mercato;

il valore della produzione agrumicola italiana, nel 2019, è stato stimato in 925 milioni di euro, che costituiscono circa il 2 per cento del valore della produzione agricola nazionale a prezzi di base, che ammonta a 52.175 milioni di euro. Il fatturato dell'industria di trasformazione di frutta e agrumi, nel complesso, è stimato in 995 milioni di euro, ossia meno dell'1 per cento del fatturato complessivo dell'industria agroalimentare, che ammonta a circa 140.000 milioni di euro;

la produzione italiana, in valore, è imputabile per il 99,9 per cento alle regioni meridionali insulari, mentre una piccola quota residua è ascrivibile alla regione Lazio;

per quanto riguarda il peso dell'agrumicoltura sul comparto agricolo nel complesso del Mezzogiorno tale quota è pari al 5 per cento, mentre in Italia non raggiunge il 2 per cento. Nelle regioni agrumicole il peso del comparto sul valore della produzione agricola totale raggiunge punte del 13 per cento in Sicilia e dell'11 per cento in Calabria;

confrontando i dati del 2021 con quelli attuali è dimostrato come sia la riduzione del valore della produzione agrumicola [ad esempio nel 2018 rispetto al 2017 è risultata del -4 per cento (+0,6 per cento totale agroalimentare), -25 per cento la perdita complessiva nel decennio (-6 per cento totale agroalimentare) il 2,1 per cento il peso del valore degli agrumi nel 2018 sul totale agroalimentare (2,9 per cento nel biennio 2009/2010)] sia la perdita del raccolto di agrumi [ad esempio tra il 2018 e il 2017 è il -7 per cento con 2.812.000 ton del 2017 rispetto ai 2.626.000 ton del 2018 con -6 per cento per arance con 1.622.000 ton del 2017 rispetto ai 1.522.000 del 2018, - 6 per cento per le clementine con 747.000 ton del 2017 rispetto ai 700.000 del 2018 e -9 per cento dei limoni con 418.000 ton del 2017 rispetto ai 379.000 del 2018 comportando una variazione delle produzioni nel decennio dal 2008 al 2019 del - 32 per cento arance - 23 per cento limoni - 11 per cento clementine] continui costantemente.

Le problematiche che attanagliano l'intero comparto agrumicolo sono di varia natura ed entità, tra le quali ricordiamo:

Problematiche strutturali e commerciali

La grave crisi che interessa il comparto agrumicolo meridionale, in particolare in Sicilia, in Calabria e nel Metapontino, sta compromettendo in modo irreversibile la capacità di fare impresa degli agricoltori, nonché l'occupazione di migliaia di lavoratori dell'indotto.

I motivi sono da imputare a molteplici cause:

- eccesso di offerta in determinati periodi dell'anno dovuto principalmente alla brevità di mesi in cui l'Italia riesce ad essere presente sui mercati. Infatti tutta l'offerta si concentra in 3-4 mesi, generalmente parte di ottobre, novembre, dicembre e gennaio a causa di una dotazione varietale scarna e non concorrenziale, ciò provoca la saturazione del mercato, che subisce anche l'invasione di prodotti provenienti dall'estero in particolare dal bacino Mediterraneo come Spagna e Marocco in primis, a prezzi estremamente competitivi; tutto ciò è causa di concorrenza sleale per questo prodotto, dove i costi di produzione sono molto inferiori a quelli italiani ed europei, a cui si aggiunge anche l'onere economico della raccolta che, con merce collocata sul mercato, genererebbe un introito molto modesto e comunque per nulla compensativo dei costi di produzione; gli effetti degli accordi in materia di liberalizzazione reciproca dei prodotti agricoli tra l'Unione europea e alcuni Paesi della sponda sud del Mediterraneo impattano fortemente sulle economie agricole delle regioni meridionali, in quanto introducono disposizioni tariffarie e concessioni a tutto vantaggio dei Paesi in questione, le cui crescenti esportazioni verso il sud Europa destabilizzano una già difficile realtà produttiva e di mercato;

- il 40 per cento delle aziende agricole, che rappresentano il 60 per cento della produzione, aderisce a cooperative oppure a Organizzazioni Produttori (OP). Tra Sicilia e Calabria esistono circa 40 OP specializzate nel comparto agrumicolo di dimensione medio-piccole. Altre OP ortofrutticole, invece, radicate al Centro Nord Italia che dispongono di soci produttori e impianti di produzione ubicate nelle zone di produzione del Meridione;

- elevato grado di parcellizzazione della fase produttiva e commerciale. Sono infatti presenti troppi marchi commerciali e troppi operatori, ciò ad esclusivo appannaggio della Grande Distribuzione Organizzata nazionale ed internazionale che ha così il potere di incidere e decidere riguardo gli andamenti commerciali. A pagarne le conseguenze maggiori sono i produttori che sono "costretti" a svendere il proprio prodotto, destinato al consumo fresco, a prezzi imbarazzanti ed umilianti piuttosto che vederlo deperire invenduto sulle piante;

- prezzi irrisori per il prodotto destinato all'industria di trasformazione: circa 1 centesimo al kg per le clementine e da 5 a 9 centesimi circa al kg per le arance;

- costi di produzione più elevati rispetto alla media europea (gasolio, energia elettrica, concimi, agro farmaci, ...);

- poche risorse finanziarie utilizzate in attività di marketing e promozione dei prodotti a marchio e scarsissima incentivazione al consumo di frutti di piccole dimensioni che pur essendo piccoli presentano medesime qualità organolettiche dei calibri di maggiori dimensioni.

Problematiche naturali: cambiamento del clima

Sempre più spesso ormai si verificano eventi atmosferici di natura avversa, dovuti soprattutto al cambiamento climatico che sta avvenendo a livello globale, con gelate tardive che colpiscono le colture durante la fioritura pregiudicando così la formazione dei frutti; esondazioni causate da ingenti quantitativi di pioggia caduti in brevissimo tempo oppure, ancora, lunghi periodi di siccità, contribuendo così alla diminuzione delle rese ad ettaro.

Problematiche di carattere fitosanitario

Ulteriori problematiche che incombono sul settore agricolo sono rappresentate dalla diffusione di fitopatie estremamente nocive:

il Citrus Tristeza virus (CTV):è un virus appartenente al genere Closterovirus, che causa una patologia chiamata "tristezza degli agrumi".Questo virus è originario del sud-est asiatico ma si è rapidamente diffuso in tutto il mondo, provocando grandi epidemie. La malattia si manifesta, soprattutto, su piante innestate su specie sensibili come l'arancio amaro. In Italia si è diffusa nel 2002, specie in Sicilia, Puglia e Calabria;

in base agli ultimi monitoraggi effettuati dal Servizio fitosanitario della Regione Sicilia tutta l'isola è ormai da considerare zona d'insediamento, a parte alcune ristrette zone indenni lungo la costa occidentale. Si stima infatti che ormai oltre la metà del patrimonio agrumicolo regionale circa 45.000 (pari a circa 90mila ettari) sia interessato dalla sindrome. Si parla di un danno nel biennio 2016-2017 di oltre 800.000 tonnellate di agrumi italiani con il CREA che ha chiarito che ci si trova di fronte alla necessità di impiantare un totale di oltre 15.000.000 di nuove piante resistenti al virus, al costo di 14-15.000 euro l'ettaro;

in Puglia le zone maggiormente colpite dal virus nel periodo tra il 2010 e il 2015 sono quelle fra Massafra e Palagiano (Taranto) che, insieme a Castellaneta e Ginosa, producono circa il 90 per cento degli agrumi dell'intera regione e in provincia di Taranto in 5 anni, dal 2010 al 2015, il virus ha causato una riduzione del 17 per cento nell'estensione degli agrumeti, ossia circa 2.000 ettari;

il CBS - Citrus Black Spot: la "macchia nera degli agrumi", causata dal fungo patogeno Guignardia citricapra Kiely, rappresenta una devastante malattia che provoca la maculatura dei frutti e delle foglie. Particolarmente suscettibili sono arance e limoni;

HLB - Huanglongbing - Citrus Greening Desease: ugualmente temibile è la malattia del "ramo giallo", malattia distruttiva degli agrumi, associata a batteri del genere Candidatus Liberibacter, trasmessi da psille (insetti). Colpisce tutte le specie e le cultivar di agrumi, a prescindere dal portinnesto. Sulle foglie si manifesta con presenza di rami gialli dovuta alle foglie che presentano una maculatura clorotica a chiazze, asimmetrica rispetto alla nervatura centrale, con diverse sfumature di verde e giallo. Invece i frutti si presentano piccoli e asimmetrici. Nella fase di invaiatura mostrano una inversione di colore rispetto a quelli indenni: la parte prossima al peduncolo diventa giallo-arancione e la parte stilare rimane verde.

Misure di difesa sanitaria

· Attuare un piano che vada a dare sostegno a tutte quelle aziende agricole interessate da queste malattie stanziando fondi che coprano le spese di espianto, nuovo impianto (utilizzando cultivar resistenti, specialmente alla Tristeza) e anche il mancato guadagno causato dall'estirpazione dell'agrumeto infetto;

· puntare sulla tracciabilità del materiale vegetale di propagazione (maggiori controlli nei vivai);

· intensificare i controlli per quanto riguarda gli ingressi di materiale vegetale, e quindi anche di frutta, sia sul territorio europeo e sia quello italiano, infatti impedirne l'ingresso in Europa e nella regione mediterranea è indispensabile se si vogliono evitare gravi rischi per tutta l'agrumicoltura;

· se questo si dovesse verificare, sarebbe un ulteriore duro colpo alla produzione, che metterebbe seriamente a rischio la sopravvivenza delle aziende agrumicole italiane. Purtroppo non tutti i Paesi che esportano i loro prodotti verso i mercati dell'Unione europea sono, infatti, in grado di garantire l'assenza di malattie o di insetti nocivi e di garantire un'adeguata sicurezza fitosanitaria. In particolare sulla fitopatia Citrus Black Spot le segnalazioni nei porti europei sono state superiori ai limiti di sicurezza in più occasioni, su partite provenienti dall'Africa e dai Paesi sudamericani;

· l'agrumicoltura corre, quindi, un grave pericolo in quanto i nostri produttori, in caso di contaminazione, non disporrebbero di misure adeguate per fronteggiare tali problematiche sanitarie.

Considerato che:

stenta a decollare, essenzialmente per mancanza di risorse, il Programma nazionale di certificazione volontaria degli agrumi gestito dal CREA-OFA, voluto dal Ministero e volto a produrre il primo materiale di propagazione, con controlli fitosanitari e di corrispondenza varietale estremamente severi, al fine di assicurare al settore vivaistico di poter disporre di piante certificate e di elevata qualità;

bisogna, quindi, adottare iniziative volte a promuovere accordi di qualità con le industrie di trasformazione, puntando sulla qualità del nostro prodotto, a sostenere il settore agrumicolo, anche attraverso la definizione di una specifica politica di ricorso al credito in favore delle aziende del comparto agrumicolo e intervenendo in maniera strutturale attraverso una attenta e puntuale programmazione, anche tramite la definizione di un Piano agrumicolo nazionale;

il decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, così detto "Decreto Emergenze", prevede misure per il sostegno del settore agrumicolo, riconoscendo un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo entro la data del 31 dicembre 2018, al fine di contribuire alla ristrutturazione di tale settore nonché uno stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale da destinare al comparto agrumicolo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire presso le competenti sedi unionali al fine di chiedere l'attivazione delle misure di salvaguardia agli accordi tra l'UE e i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo in materia di liberalizzazione reciproca dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca e più in generale a intervenire nella medesima sede per la revisione e l'aggiornamento degli Accordi euro mediterranei, siglati con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, in considerazione del fatto che tali Accordi provocano gravi perturbazioni al mercato nazionale e segnatamente alle filiere produttive delle Regioni meridionali del nostro Paese;

a valutare di proporre, nelle opportune sedi europee, che negli accordi di libero scambio con i Paesi extra Unione europea, nel rispetto del principio di reciprocità, siano adottate misure per rafforzare e promuovere le esportazioni di agrumi italiani in mercati con grandi potenzialità, anche attraverso una strategia volta a individuare e risolvere i principali ostacoli quali, ad esempio, la conformità ai requisiti previsti dai protocolli di intesa relativamente al sistema di lavorazione, condizionamento e conservazione, con particolare riferimento al trattamento a freddo necessario al trasporto via aereo, al fine di salvaguardare il comparto agrumicolo;

ad adottare iniziative, in sede europea, dirette a potenziare il sistema dei controlli sui prodotti agrumicoli provenienti da mercati esteri, al fine di:

· contrastare fenomeni di concorrenza sleale, realizzati anche attraverso l'uso di prodotti fitosanitari non consentiti in ambito UE e l'utilizzazione di lavoro sottopagato o minorile;

· tutelare sia la filiera agricola sia il prezzo minimo dei prodotti ortofrutticoli emanando delle disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli;

· rafforzare la tracciabilità di prodotto, al fine di impedire pratiche di vendita fraudolenta;

· contenere i danni di un ingresso involontario di nuovi organismi, rafforzando il controllo fitosanitario alle frontiere, implementando le misure di quarantena e rafforzando i servizi fitosanitari regionali;

· spostare l'attenzione anche su altre specie vegetali, comprese le piante ornamentali, in ingresso nel nostro Paese, che possono essere ospiti secondari di patogeni o dei loro vettori.

ad adottare un vero e proprio Piano agrumicolo nazionale, anche utilizzando a tale scopo il Fondo nazionale agrumicolo, adeguatamente rifinanziato, volto a misure di emergenza consistenti in:

· ritiro dal mercato di una quota parte di agrumi e finanziamento per la distribuzione agli indigenti con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve provvedere a ridefinire un Fondo per il ritiro della produzione eccedentaria con un bando e successiva redistribuzione per il tramite degli Enti Caritativi riconosciuti e iscritti nel relativo Albo istituito presso l'Agea;

· predisposizione di un programma di valorizzazione dei prodotti agrumicoli nazionali mediante la stipula di convenzioni tra aziende e strutture pubbliche, quali scuole, ospedali ed enti, finalizzate alla fornitura di distributori automatici di spremute e di agrumi freschi e la realizzazione di campagne nazionali di sensibilizzazione e promozione del consumo di agrumi;

· incremento dei canali distributivi, di frutta fresca e derivati degli agrumi in particolare rafforzando il settore Ho.Re.Ca. (acronimo di Hotel, Restaurant e Catering) le cui collocazioni del nostro prodotto, contraddistinto dal brand Made in Italy possono assolvere sicuramente il compito di sviluppare i consumi interni e le quote dell'export.

a supportare una strategia di ripristino del potenziale produttivo degli agrumeti colpiti dal virus Tristeza e di quelli con cultivar obsolete, con impianti ormai datati, cosi come misure preventive per il diffondersi di nuove fitopatie (Citrus black spot e Huanglongbing - Citrus Greening Desease) coordinando le azioni dei produttori con il sostegno da mettere in campo. Si tratta, per il virus Tristeza di incentivare la riconversione varietale, con azioni finanziarie che siano di ristoro economico sia per la messa a dimora di nuovi impianti, che per il periodo di improduttività come indennizzo per mancato reddito e potenziando le c.d. biofabbriche per la produzione di antagonisti da utilizzare in agrumicoltura e per garantire assistenza tecnica agli agrumicoltori italiani.

a realizzare un programma di rinnovo varietale al fine di:

· assicurare una disponibilità di piante virus esente per realizzare il piano annuale di riconversione programmato, attraverso la ricerca e gli investimenti del CREA e utilizzando in maniera sinergica e integrata le risorse provenienti dei Piani di sviluppo rurale (PSR) e dell'OCM attraverso le organizzazioni dei produttori;

· realizzare di un catasto agrumicolo nazionale quale condizione necessaria per garantire qualsiasi azione di programmazione produttiva orientata al mercato;

· promuovere le produzioni agrumicole in concertazione con la promozione dei territori e del turismo;

· promuovere le linee sia di frutto fresco che dei succhi e derivati non solo di arance, ma anche di clementine, limoni, cedro e bergamotto;

· vendere direttamente tramite canali tradizionali, e-commerce e filiera corta che costituiscono una modalità di commercializzazione al dettaglio e una ulteriore opportunità per fornire direttamente la ristorazione;

· incrementare la diffusione dei marchi Bio e Dop e Igp e in particolare nel prodotto Bio valutare la possibilità di ridurre il periodo di conversione nel quale agli operatori del settore non è consentito vendere il prodotto come biologico, pur essendo gravati da tutti i vincoli e oneri del metodo di coltivazione biologico;

· incrementare il ricorso alla contrattazione di filiera, come mezzo per sostenere investimenti di rilevanza nazionale, promuovendo, nella prospettiva di accrescere la competitività, l'integrazione di tutti i soggetti della filiera e, conseguentemente, l'innovazione organizzativa e produttiva del settore agricolo e agroalimentare;

· incrementare i consumi pro capite con adeguate campagne promozionali in riferimento anche alle caratteristiche salutistiche del prodotto.

· investire in ricerca e marketing;

· incentivare gli imprenditori al fine di creare nuovi impianti agrumetati con varietà volte a soddisfare le esigenze di mercato e dei consumatori,

· introdurre nuove varietà per allungare il calendario di commercializzazione ed essere più competitivi con le altre nazioni;

· promuovere prodotti a marchio (IGP) e produzioni biologiche;

· promuovere ed incentivare l'industria di trasformazione (succhi, canditi, ...),

· facilitare l'accesso al credito per gli imprenditori virtuosi che vogliono acquistare terreni agricoli per ingrandire la propria attività al fine di far aumentare la dimensione aziendale media a livello nazionale;

· permettere ai produttori di mantenere un prezzo equo di produzione che eviti pratiche commerciali sleali a danno, soprattutto, della piccola e media impresa;

ad adottare iniziative per rafforzare le misure di contrasto all'utilizzo della manodopera in nero per la raccolta degli agrumi;

ad attuare le misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 27 del 2019, convertito dalla legge n. 44 del 2019, che prevede, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro, un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018, nonché dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge, che ha previsto lo stanziamento di 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale da destinare al comparto agrumicolo assieme a quello ovicaprino e olivicolo.

(7-00073)

ABATE