Risoluzione, Caretta FdI Camera, su monitoraggio utilizzo terreni agricoli di pregio per installazione di impianti fotovoltaici a terra

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00794

presentato da

CARETTA Maria Cristina

testo di

Lunedì 21 febbraio 2022, seduta n. 642

La XIII Commissione,

premesso che:

la promozione delle fonti di energia rinnovabili rappresenta uno dei principali obiettivi dell'agenda politica europea e nazionale che deve necessariamente essere bilanciato con altri interessi quali la necessità di garantire una adeguata tutela ambientale e paesaggistica e promuovere il valore dell'agricoltura;

proprio in tal senso occorre riconoscere l'importanza strategica rivestita dal suolo agricolo in quanto è una risorsa limitata e non rinnovabile e definibile come bene comune proprio alla luce di queste qualità;

il progetto di realizzare un impianto fotovoltaico collocato a terra, sebbene innovativo relativamente all'intenzione di combinare la produzione di energia fotovoltaica con la produzione agraria, reca delle problematicità legate sia alla progressiva riduzione e scarsità del suolo agrario, che all'alterazione del sistema produttivo tradizionale;

la progettazione degli impianti fotovoltaici collocati a terra deve prevedere un corretto inserimento paesaggistico, anche con riferimento ad eventuali limiti dimensionali e localizzativi degli stessi al fine di rafforzare il concetto di sostenibilità e rapporto con il paesaggio agricolo;

lo sviluppo delle fonti rinnovabili deve avvenire in sintonia con la valorizzazione delle aree agricole nel rispetto delle loro caratteristiche e vocazioni, fermo restando che le aree agricole di pregio devono essere necessariamente tutelate e salvaguardate;

le aree agricole di pregio sono definibili come quelle aree che garantiscono la continuità ecosistemica, esprimendo una capacità di uso in termini di potenzialità dei rispettivi suoli, ad ospitare e favorire la produzione agricola;

è necessario, in tal senso, individuare le aree agricole di pregio meritevoli di tutela nelle zone in cui si praticano produzioni tipiche, nei paesaggi rurali di interesse storico, nei sistemi agricoli tradizionali e nelle aree agricole di pregio;

in determinate aree del Paese, come, tra le altre, il Veneto, numerosi enti e società finanziarie, anche straniere, stanno acquisendo sempre più terreni ed aree agricole di pregio con la pretesa di effettuare investimenti nel fotovoltaico, con la conseguente concentrazione di terreni di pregio, a scapito della possibilità delle imprese agricole di acquistarli ed utilizzarli a finalità di coltivazione;

la legislazione vigente in materia di installazione di pannelli solari per la produzione di energia da fonti rinnovabili agricole ha innescato una forte azione di ricerca di terreni agricoli da parte delle industrie produttrici di impianti e dai professionisti del settore, i quali spesso propongo ai proprietari agricoli l'affitto dei terreni o il pagamento di un diritto di superficie;

il suolo agricolo nazionale, per sue caratteristiche fisiche, non è adatto ad una occupazione intensiva di impianti fotovoltaici;

alla luce di questi fenomeni potenzialmente speculativi, è necessario incardinare il perimetro di gestione e cessione dei diritti d'uso legati ai terreni agricoli di pregio, individuando le aree e i siti idonei agli impianti fotovoltaici, escludendo in tal senso le aree interessate da produzioni agroalimentari di qualità, quindi effettivamente destinate alla coltura a marchio di tutela (Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, De.Co), ricordando, altresì, come i nostri vigneti non possano produrre sotto le strutture fotovoltaiche,

impegna il Governo:

a predisporre le necessarie iniziative, per quanto di competenza, anche di concerto con le regioni, per monitorare l'utilizzo dei terreni nelle zone agricole di pregio per l'installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra;

a valutare l'adozione di iniziative normative tali da perimetrare l'utilizzo e la destinazione delle zone agricole di pregio in modo da valorizzare l'attività agricola legata a produzioni di eccellenza.

(7-00794) «Caretta, Ciaburro».