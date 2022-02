Risoluzione, Incerti Pd Camera, su caro energia e interventi a tutela comparto agricolo

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00797

presentato da

INCERTI Antonella

testo di

Martedì 22 febbraio 2022, seduta n. 643

La XIII Commissione,

premesso che:

il sistema agroalimentare italiano, che riunisce un insieme complesso di attività ed un numero elevato di soggetti economici afferenti al settore agricolo, con i suoi 5 miliardi di tonnellate l'anno di prodotti alimentari, di cui circa 2,4 miliardi di tonnellate di frutta e verdura, richiede energia in termini di combustibili fossili per i macchinari, di fitosanitari per il controllo delle patologie vegetali e di fertilizzanti per la crescita e lo sviluppo delle coltivazioni in pieno campo e in serra. Ulteriori richieste di energia sono dovute alla preparazione, alla distribuzione, alla logistica e alla conservazione degli alimenti di origine animale e vegetale;

il balzo dei beni energetici che si sta registrando negli ultimi mesi si è trasferito a valanga sui bilanci delle imprese agricole strozzate dagli aumenti dei costi che colpiscono la filiera agroalimentare ridimensionando le previsioni di crescita del 2022. Nelle ultime settimane, in tutto il Paese, le associazioni agricole si sono mobilitate per rappresentare il rischio di scomparsa di intere filiere produttive;

il problema degli aumenti dei costi di produzione avvolge, trasversalmente, tutti i comparti produttivi agricoli: la filiera impegnata per le operazioni colturali è costretta ad affrontare rincari dei prezzi fino al 50 per cento per il gasolio. L'impennata del costo del gas, utilizzato nel processo di produzione dei fertilizzanti, ha fatto schizzare verso l'alto i prezzi dei concimi, con l'urea passata da 350 euro a 850 euro a tonnellata (+143 per cento). L'aumento dei costi riguarda anche l'alimentazione del bestiame, il riscaldamento delle serre per fiori e ortaggi e il gasolio per le imbarcazioni, con oltre la metà dei costi che le aziende ittiche devono sostenere è rappresentata proprio dal carburante;

il caro energia sta inoltre innescando un nuovo cortocircuito sul fronte delle materie prime nel settore agricolo nazionale, che ha già sperimentato i guasti della volatilità dei listini in un Paese come l'Italia che è fortemente deficitaria ed ha bisogno di un piano di potenziamento produttivo e di stoccaggio per le principali commodities, dal grano al mais fino all'atteso piano proteine nazionale per l'alimentazione degli animali in allevamento per recuperare competitività rispetto ai concorrenti stranieri;

il caro energia sta mettendo in difficoltà le coltivazioni in serra. Frutta, verdura, ortaggi, fiori sono a rischio produzione per l'impatto che il rincaro dei costi di elettricità e gas stanno avendo sui conti economici delle aziende agricole. Sono circa 15-20 mila le aziende in crisi mentre altre hanno deciso di non rischiare, congelando gli investimenti o dimezzando la produzione per rendere sostenibile il proprio conto economico;

il continuo e incontrollabile aumento delle materie prime e dell'energia investe anche la zootecnia registrando, ad oggi, dati allarmanti. Il consumo di energia rappresenta una voce sempre più rilevante del bilancio delle imprese zootecniche, che supera il 6 per cento del totale dei costi variabili di produzione. La spesa media annua aziendale per gli allevatori risulta pari a 17.487 euro, corrispondente a circa 141 euro per capo bovino all'anno;

secondo i dati Ismea il costo di produzione del latte fresco è circa 45 centesimi al litro mentre il prezzo di vendita è circa 39 centesimi al litro. Un prezzo inadeguato per i produttori e gli allevatori del territorio, con il rischio della chiusura di molte aziende produttrici di latte fresco e con una forte incertezza sul futuro;

la situazione di diffusa sofferenza dell'intero comparto zootecnico deve affrontare anche le emergenze derivanti dall'influenza aviaria e dalla peste suina;

in un Paese come l'Italia, dove l'85 per cento delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada, l'aumento di benzina e gasolio ha un effetto valanga sulla spesa di consumatori e sui costi delle imprese. A subire gli effetti dei rincari è l'intera filiera agroalimentare, dai campi all'industria di trasformazione, fino alla conservazione e alla distribuzione. Su questo scenario pesa il deficit logistico italiano per la carenza di infrastrutture per il trasporto merci, che costa al nostro Paese oltre 13 miliardi di euro, con un gap che penalizza il sistema economico nazionale rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea;

in Italia il costo medio chilometrico per le merci del trasporto pesante è pari a 1,12 euro/chilometro, più alto di nazioni come la Francia (1,08 euro/chilometro) e la Germania (1,04 euro/chilometro), ma addirittura doppio se si considerano le realtà dell'Europa dell'Est come la Lettonia, la Romania o la Polonia;

il caro carburanti sta riducendo quindi la competitività delle imprese Made in Italy sul mercato interno e sulle esportazioni, con pesanti effetti sulle opportunità di ripresa del sistema produttivo nazionale. Il comparto della pesca, già da tempo in sofferenza per varie problematiche, ha visto un aumento medio, in un anno, del +67 per cento del prezzo del gasolio. Con gli attuali ricavi, in assenza di adeguate ed urgenti misure per calmierare il costo del carburante, le imprese di pesca saranno costrette a lavorare in perdita se non addirittura a restare in banchina con gravi ripercussioni sulla filiera e sull'occupazione per un settore che ha già perso, negli ultimi 30 anni, oltre 1/3 delle imprese e 18.000 posti di lavoro, con un contestuale aumento delle importazioni dal 27 per cento al 33 per cento;

il comparto agroalimentare, non potendosi sobbarcare l'intero costo della produzione, rischia di dover trasferire sui consumatori parte di questi aumenti con la conseguente diminuzione dei consumi;

con i rincari di elettricità e gas, la promozione di rete energetiche alternative rappresenterebbe un contributo determinante alla transizione green, ma, anche per contrastare l'aumento dei costi per famiglie e imprese, servono una diversificazione nell'approvvigionamento energetico e un'accelerazione sulla transizione energetica. Obiettivi raggiungibili anche attraverso lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili;

gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono quelli di garantire circa 2,5 miliardi di metri cubi di biometano, che potrebbero dare un forte contributo ad una strategia nazionale di autoapprovvigionamento;

con lo sviluppo del biometano agricolo Made in Italy sarà possibile immettere nella rete 6,5 miliardi di metri cubi di gas «verde» da qui al 2030 e arrivare a rappresentare il 10 per cento del fabbisogno della rete del gas nazionale, riducendo la dipendenza del Paese dall'estero e fermando i rincari che stanno mettendo in ginocchio le imprese;

un aiuto importante potrebbe venire anche dal fotovoltaico pulito ed ecosostenibile per il quale sono tra l'altro previsti 1,5 miliardi di euro di fondi nell'ambito dello stesso Pnrr;

l'accesso all'energia prodotta da fonti rinnovabili trova una perfetta integrazione e utilizzazione nei settori dell'agricoltura, dell'acquacoltura, negli impianti di trasformazione dei prodotti e l'energia può essere fonte di introiti supplementari se venduta sul territorio, soprattutto se favorisce lo sfruttamento delle risorse locali, dei residui di biomassa, della produzione e della trasformazione alimentare;

l'aumento dell'uso delle fonti rinnovabili è allo stato iniziale nel settore agricolo, e, proprio per questo, il settore in questo campo si rivela ad elevato potenziale, a patto che si potenzino investimenti e ricerca, unitamente allo sviluppo di programmi di istruzione e di disseminazione di buone pratiche;

l'economia circolare è un pilastro strategico nel percorso di decarbonizzazione delle nostre attività, e, per garantire un futuro di minori emissioni, occorre condividere le competenze nel settore dell'energia con tutti i principali attori dei sistemi economico e sociale, come il mondo agricolo;

il Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

le misure ammontano a quasi 8 miliardi di euro, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte, invece, sarà a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase;

il decreto include, inoltre, un programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico, con un intervento di semplificazione per l'installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

a) adottare iniziative per reperire ulteriori risorse per la riduzione del carico fiscale e «parafiscale» sui prodotti energetici in favore delle aziende agricole e dell'intero comparto agroalimentare;

b) adottare iniziative, attraverso il coinvolgimento del sistema nazionale delle imprese agroalimentari, per facilitare e rafforzare l'approvvigionamento di materie prime nazionali di qualità;

c) sbloccare, in tempi brevi, le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza che consentono di accelerare il piano di transizione ecologica e alleviare il peso del debito, introducendo premialità per rafforzare le filiere più in difficoltà, rendendo il settore agro-energetico un'opportunità di crescita e di sviluppo per tutte le imprese agricole;

d) promuovere, attraverso la convocazione del tavolo di filiera lattiera-casearia, interventi strutturali affinché, nei contratti di fornitura fra le industrie di trasformazione e gli allevatori, siano concordati compensi equi fondamentali per assicurare la sostenibilità finanziaria degli allevamenti e per evitare il collasso del sistema latte nazionale.

(7-00797) «Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis».