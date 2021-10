Risoluzione, Lacarra Pd Camera, su sostegno impiegati amministrativi di aziende con imbarcazioni demolite

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00738

LACARRA Marco

Martedì 12 ottobre 2021, seduta n. 575

L'XI Commissione,

premesso che:

il regolamento (CE) N. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 ha istituito il Fondo europeo per la pesca (di seguito «Fep») e definito il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne;

il regolamento (CE) N. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca, in seguito modificato dal Regolamento (UE) n. 1249/2010 della Commissione del 22 dicembre 2010;

gli articoli 27 e 30 del regolamento n. 1198 del 2006 prevedono forme di compensazione socio-economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria, finanziate dal Fep, e proposte dagli Stati membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca. In particolare, il comma 1, lettera e) dell'articolo 27 prevede «compensazione una tantum ai pescatori che hanno lavorato come tali a bordo di una nave per almeno dodici mesi, purché il peschereccio sul quale hanno lavorato sia in arresto definitivo delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 23»;

difatti, il citato articolo 23 dello stesso regolamento prevede «Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca», disponendo che il Fep contribuisce al finanziamento dell'arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci, purché tale arresto avvenga nell'ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a). È di seguito specificato, inoltre, che l'arresto definitivo delle attività di pesca di un peschereccio può avvenire soltanto mediante le modalità indicate dal medesimo comma 1, dell'articolo 23;

i regolamenti (CE) n. 1198/2006 e n. 498/2007 e il decreto del Ministero delle politiche agricole del 28 febbraio 2011, quindi, riconoscono compensazioni socio-economiche solo in favore dei proprietari dei pescherecci e dei pescatori dipendenti e non anche a tutela del personale amministrativo;

il regolamento (UE) n. 508 del 14 del 15 maggio 2014 ha abrogato alcuni regolamenti CE tra i quali il regolamento (CE) n. 1198/2006;

ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a) e b) del regolamento (UE) n. 508 del 14 del 15 maggio 2014, in caso di arresto definitivo delle attività di pesca, sono previste compensazioni socio-economiche per i proprietari dei pescherecci e per i pescatori dipendenti e non anche per il personale amministrativo. L'articolo 34, al comma 2, infatti, stabilisce che «il sostegno (...) è concesso:

a) ai proprietari di pescherecci dell'Unione registrati come attivi e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto definitivo per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno»;

come si evince dalla risposta all'interrogazione a risposta in Commissione 5-09884 presentata mercoledì 26 ottobre 2016 dall'onorevole Dario Ginefra, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha in precedenza confermato che la misura denominata «Aiuti pubblici per l'arresto definitivo dell'attività di pesca» prevista nell'ambito del Programma europeo 2007-2013 contribuiva al finanziamento dell'arresto mediante demolizione. Nella stessa risposta, il Ministero delle politiche agricole confermava che, anche nel programma Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020 sono state previste delle compensazioni per i proprietari di pescherecci e per i pescatori dipendenti, ma per gli impiegati amministrativi di aziende con imbarcazioni demolite non è stata prevista alcuna azione di ricollocamento nel mondo del lavoro, né alcun sostegno economico;

è evidente come tale normativa abbia avuto effetti discriminatori tra diverse categorie professionali tutte parimenti coinvolte nei medesimi processi;

gli impiegati amministrativi di aziende con imbarcazioni demolite, in particolare, non hanno potuto beneficiare di alcuna forma di tutela e/o sostegno in seguito all'applicazione della normativa comunitaria e nazionale,

impegna il Governo

a verificare l'entità di lavoratori, ex impiegati amministrativi di aziende con imbarcazioni demolite, tutt'ora disoccupati in seguito all'applicazione della normativa riportata in premessa e ad adottare, di conseguenza, ogni opportuna iniziativa di competenza al fine di garantire forme di tutela e sostegno, nonché di reinserimento lavorativo dei medesimi, anche valutando l'opportunità di mettere al servizio di enti pubblici le competenze in materia di pesca maturate sul campo dagli stessi.

(7-00738) «Lacarra».