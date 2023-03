Risoluzione, Nevi FI Camera, su piano nazionale olivicolo

Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00069 presentato da NEVI Raffaele testo di Mercoledì 15 marzo 2023, seduta n. 69

La XIII Commissione,

premesso che:

la produzione italiana di olio d'oliva segue una tendenza flessiva nell'ultimo decennio e ancor di più nell'ultimo quinquennio. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle principali associazioni, il tessuto olivicolo italiano non è più competitivo: la produzione italiana di olio di oliva è passata da 674 mila tonnellate nella campagna 1991-92 a 315 mila nella campagna 2021-22, mentre nel 2022 la Spagna ha prodotto 1 milione di tonnellate;

anche i Paesi del Sud del Mediterraneo sono stati capaci di aumentare la loro produttività e sono diventati più aggressivi e competitivi sui mercati globali. Nel contesto internazionale l'Italia è scesa dal podio dei primi tre Paesi produttori e la bilancia commerciale degli scambi con l'estero è in negativo, non essendo in grado la produzione nazionale di coprire i consumi interni, stimati in poco meno di 500 mila tonnellate;

il calo produttivo è aggravato da eventi climatici estremi che hanno compromesso, nelle zone più vocate, quantità e qualità. Il fenomeno della desertificazione e la conseguente siccità rappresentano una drammatica piaga per la resa dell'olio in Italia, la campagna appena conclusasi è stata il trenta per cento meno produttiva di quella del 2021, meno di 250 mila tonnellate, a causa della siccità che ha colpito l'Italia nell'estate del 2022;

la Xylella ha infettato la parte meridionale della regione Puglia – che è la prima regione per produzione di olio – ma le cause per cui la Xylella ha attecchito non sono da ricondurre solo alla patogenicità del batterio, ma anche al drammatico e annoso fenomeno dell'abbandono dei terreni agricoli e alla conseguente incuria, che potrebbero dall'altro lato offrire un'opportunità per nuovi e moderni impianti;

oltre il 60 per cento del patrimonio olivicolo conta su alberi poco produttivi, con oltre 50 anni di età, mentre gli olivi con meno di 11 anni coprono solo il tre per cento dell'intera superficie olivicola, con evidenti negative conseguenze sulla produzione nazionale;

l'olivicoltura italiana sconta un costo di produzione molto alto e ciò costituisce uno dei principali problemi della performance competitiva nazionale. Il costo di produzione italiano è difatti il più alto fra i principali Paesi produttori europei ed è superiore a quello spagnolo del 43 per cento;

la manodopera è la voce che maggiormente incide sul bilancio delle aziende olivicole e nel campione in esame rappresenta in media il 67 per cento dei costi variabili e copre il 46 per cento dei ricavi di vendita, tra l'altro sempre più difficile da reperire e quasi mai qualificata; secondo un rapporto ISMEA, meno del 5 per cento delle aziende olivicole specializzate è gestito da coltivatori di età inferiore ai 40 anni;

gli stessi costi energetici per la raccolta, trasformazione e imbottigliamento dell'olio erano già molto alti nel 2020 ed avevano un forte impatto sulla produzione (dati Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 2020), ma dal 2022 sono diventanti insostenibili e rendono difficili tutte le fasi della produzione;

i mercati internazionali, tuttavia, mantengono alta la domanda di olio prodotto in Italia benché ci sia una produzione che stenta a rispondere alla domanda. Dai dati dell'ultimo censimento in agricoltura risulta che il settore olivicolo conta in Italia oltre 640 mila aziende, con un patrimonio di 160 milioni di piante, esteso su un milione di ettari e dispone del maggior numero di olii extravergine a denominazione protetta in Europa (42 DOP e 6 IGP) con un patrimonio di 533 varietà di olive;

la Spagna ha un programma di forte competizione verso la produzione italiana, gestito centralmente da un'interprofessione che raccoglie, attraverso un'imposta di 6 euro per tonnellata, circa 8-10 milioni di euro all'anno dagli operatori (produttori spagnoli, industrie spagnole e italiane) e che investe, per promuovere l'immagine dell'olio prodotto e imbottigliato in Spagna;

l'imposta di 6 euro alla tonnellata praticato dall'interprofessione spagnola su tutti gli oli di oliva prodotti e scambiati in Spagna, viene pagato in parte anche dalle imprese italiane; infatti, considerato che sono 380 mila le tonnellate di olio di oliva che l'Italia importa ogni anno, si può affermare che l'Italia contribuisce a finanziare la promozione del prodotto spagnolo con oltre 2 milioni di euro, da oltre 15 anni;

la minaccia che proviene dagli operatori dei paesi tradizionalmente fornitori dell'industria nazionale (Spagna in primis, ma anche Tunisia, Portogallo, Turchia, Grecia ecc.) si manifesta in tre direzioni: arrivano sui mercati principali con un prodotto confezionato a prezzi molto competitivi, condizionano qualità e prezzi di approvvigionamento degli oli sfusi della nostra industria, propongono sempre più prodotti di qualità sui mercati di nicchia;

le campagne di promozione spagnole stanno mettendo in serie difficoltà la capacità competitiva dell'industria nazionale; la perdita di quote di mercato nei paesi a economia avanzata dove l'Italia leader e la limitata presenza nei mercati asiatici emergenti, sono sintomi inconfutabili di un declino già in atto;

lo storico presidio tecnologico e commerciale dell'industria delle macchine e impianti di trasformazione delle olive nel Nord Africa è in forte crisi, per la concorrenza di prezzo e di servizi delle industrie turche, spagnole e cinesi, che negli ultimi anni stanno sostituendo le tecnologie italiane nei frantoi tunisini e del Maghreb in generale,

impegna il Governo:

a predisporre un piano strategico nazionale olivicolo che indichi il modello di olivicoltura e di filiera olivicolo-olearia da sviluppare nei prossimi 15 anni, con precisi obiettivi e indicatori economici da raggiungere, sul mercato interno e internazionale;

a creare piani di sostegno regionali volti ad aumentare la produzione di olio italiano, coerenti con il piano strategico nazionale olivicolo, orientati a massimizzare le potenzialità locali nell'ottica di aumentare sensibilmente la produzione, migliorare l'efficienza economica, la sostenibilità e la qualità del prodotto;

a prevedere piani per contrastare il fenomeno della desertificazione nel Sud Italia e creare piani di intervento specifici nel settore olivicolo;

ad adottare iniziative, di concerto tra i Ministeri dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e delle imprese e del made in Italy, per superare i limiti della frammentazione nel sistema della produzione nazionale e del gap di efficienza e innovazione che ci sta rendendo sempre meno competitivi rispetto ai concorrenti del Mediterraneo;

a rendere immediatamente efficaci le proposte che arriveranno dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione al fine di dare nuovo slancio alla presenza sui mercati internazionali, come già avviato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con il Ministero delle imprese e del made in Italy;

a rafforzare la cooperazione commerciale e tecnologica nei Paesi del Maghreb (Tunisia, Marocco, Algeria, Giordania) attraverso misure di sostegno a beneficio della industria italiana che produce e vende impianti oleari, nonché politiche che incentivino e rendano conveniente l'acquisto delle tecnologie olearie made in Italy da parte dei frantoi e delle industrie di detti Paesi;

a dare nuovo impulso politico alla partecipazione italiana al Consiglio oleico internazionale, l'agenzia delle Nazioni Unite per l'olio, creando le condizioni diplomatiche per un Consiglio più vicino alle necessità del tessuto agro-industriale nazionale;

a tutelare in sede europea la dieta tradizionale e mediterranea rispetto alle iniziative della Commissione europea che danneggiano la cultura italiana, come il sistema Nutri-score e il Piano europeo contro il cancro;

a favorire un tavolo di confronto con la distribuzione moderna, per valorizzare e posizionare correttamente tutte le categorie commerciali degli olii da olive, creando spazi e opportunità anche per la categoria degli oli vergini, oggi scomparsa dagli scaffali;

a differenziare gli oli extra vergine italiani di qualità, attraverso la messa a punto di un «sistema di qualità nazionale» (SQN) che in quanto «riconosciuto» potrebbe godere dei contributi UE per essere promosso e che, pur utilizzabile da altri paesi UE, ci consentirebbe di lanciare sul mercato un nuovo concept di extra vergine, con requisiti qualitativi molto più restrittivi della legge, certificato, distribuito, conservato e proposto nella ristorazione secondo regole nuove, destinate a rilanciare nel mondo il primato italiano della creatività e dell'innovazione sull'olio di oliva di qualità;

a promuovere un tavolo di confronto in primis tra le organizzazioni sindacali e datoriali agricole, di concerto con le AOP e OP, i Consorzi di tutela, le associazioni dei confezionatori e quelle dei frantoiani, alle industrie delle tecnologie olearie, per dare vita ad un'organizzazione interprofessionale olivicola nazionale largamente rappresentativa e nelle condizioni di utilizzare l'istituto UE dell'estensione delle norme erga omnes, per controbilanciare la politica espansiva spagnola e rafforzare e consolidare la supremazia italiana nei mercati internazionali.

(7-00069) «Nevi, Gatta, Arruzzolo».