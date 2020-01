RISOLUZIONE, VIANELLO M5S CAMERA, SU INIZIATIVE ATTE A DIMINUIRE RIFIUTI MARINI

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00403

presentato da

VIANELLO Giovanni

testo di

Mercoledì 29 gennaio 2020, seduta n. 295

La VIII e XIII Commissione,

premesso che:

la problematica relativa alla presenza ingente di rifiuti in ambiente marino – secondo quanto riportato nella relazione del Governo in merito alla proposta di direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, trasmessa al Parlamento nel giugno del 2018 – ha negli ultimi tempi assunto le dimensioni preoccupanti, considerato che le materie plastiche sono le componenti principali dei rifiuti marini, che si stima rappresentino fino all'85 per cento dei rifiuti marini trovati lungo le coste (beach litter), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (marine litter);

si stima che vengano prodotte annualmente, a livello mondiale, 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare ogni anno;

al fine di frenare il consumo di plastica monouso e il marine litter, in linea con gli obiettivi enunciati nella Comunicazione «Strategia europea per la Plastica nell'economia circolare», l'Unione europea ha emanato la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, che dovrà essere recepita dai Paesi membri entro il 3 luglio 2021;

a tale proposito la predetta direttiva cita nei «considerando» che «i prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica sono pertanto un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini, mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi marini, la biodiversità e la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi»;

inoltre, la direttiva 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, imporrà per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore, che gli Stati membri provvedano a che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei rifiuti dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta adeguati in conformità della direttiva (UE) 2019/883 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della citata direttiva, nonché i costi del successivo trasporto e trattamento;

il programma di misure della strategia marina italiana, in attuazione dell'articolo 13 della direttiva quadro 2008/56/ CE, recepita dal decreto legislativo n. 190 del 2010, prevede la misura 10 che dispone la progettazione e realizzazione di misure volte a migliorare la gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, favorendone, laddove possibile, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, al fine di prevenirne l'abbandono in mare o sui litorali. In particolare, si propone di ottimizzare le modalità di conferimento dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, nell'ambito del sistema di smaltimento dei rifiuti nei porti di cui al decreto legislativo n. 182 del 2003, nel rispetto degli obblighi di conferimento stesso;

è prevista, inoltre, l'implementazione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutti gli attori coinvolti nell'intera filiera della pesca e dell'acquacoltura volte a prevenire la formazione dei rifiuti marini. In un quadro di gestione più ampio che includa strategie per diminuire l'impatto legato agli attrezzi da pesca abbandonati, si prevedono attività pilota legate all'utilizzo di materiale biodegradabile alternativo per i tramagli delle reti (esempio progetto Ipa-Ecosea) diminuendo così il costo socio-economico e per la conservazione dell'ambiente marino;

la gestione dei rifiuti costituiti dai residui delle calze da mitilicoltura, ossia da tratti di rete in polipropilene dalla componente organica a questa aderente costituita da filamenti di bisso e residui conchigliari, è uno dei maggiori problemi che si trovano ad affrontare i mitilicoltori. Questa tipologia di rifiuto è generata nel corso delle varie fasi di lavorazione e, nel caso di una cattiva gestione, in maniera accidentale o intenzionale può esser gettata in mare e andare a far parte di quello che viene ormai comunemente denominato marine litter (rifiuto marino);

l'antica mitilicoltura prevedeva l'utilizzo di fibre naturali per l'allevamento, ma la difficoltà nell'approvvigionamento di questo materiale e il minor costo di quello plastico hanno indotto a cambiare sia il metodo di innesto che le strutture degli impianti;

ne è derivata una considerevole diffusione delle retine in plastica che, tuttavia, sono smaltite scorrettamente, abbandonate in situ, in parte per mancata formazione o sottovalutazione del danno ambientale prodotto, in parte per la dedotta mancanza di strutture a terra per il conferimento dei rifiuti;

gli impatti che tali materiali plastici determinano, tuttavia, sono assai gravi primariamente dal punto di vista ecologico, in danno della fauna marina per intrappolamenti e ingestione e della intera catena alimentare per la prolungata permanenza delle macro-plastiche nell'ambiente marino che genera micro e nano-plastiche, creando un ottimo substrato per l'adesione di inquinanti organici (pesticidi, fungicidi, ftalati e altro) e inorganici (metalli pesanti) dispersi in mare. Non meno grave è l'impatto economico sia per le comunità umane che per il capitale naturale, ripercuotendosi inevitabilmente sul settore turistico e della pesca e sui costi di bonifica, necessari per operare la rimozione e lo smaltimento delle plastiche a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino. Non da ultimo occorre considerare l'impatto sociale;

la problematica delineata è grave e necessita di urgenti iniziative per affrontarla concretamente e risolverla;

non una sola azione sarebbe opportuna, quanto piuttosto un approccio corale che muova dalla sensibilizzazione degli operatori del settore ma che si estenda al sostegno a sperimentare il recupero, il riciclo e il reimpiego delle retine utilizzate, all'adozione di adeguate strutture a mare e a terra per lo stoccaggio e l'allontanamento dei rifiuti plastici dai siti di produzione, fino alla sperimentazione nell'uso di materiali alternativi che impieghino nuovi polimeri che utilizzino materie prime biodegradabili (amido di mais, grano, tapioca, patate, fecola di patate o scarti vegetali), facilmente riciclabili o compostabili, purché risultino idonee sotto il profilo dell'efficacia rispetto a quelle tradizionali, per rendere più virtuoso il sistema di allevamento;

la soluzione da cercare deve essere sostenibile sia dal punto di vista ambientale che da quello economico (ad esempio, deve richiedere tempi di lavorazione ragionevoli e deve essere adatta alle altre fasi lavorative, e altro) e, pertanto, richiede la stretta collaborazione tra enti di ricerca e produttori;

occorre porre le basi per favorire l'uso di buone prassi nella gestione degli scarti di lavorazione, con particolare riguardo alle calze di polipropilene e alla sostanza organica associata, da parte dei molluschicoltori e dei vari enti coinvolti lungo la filiera di raccolta e smaltimento di tali materiali;

occorre provvedere ad una chiara disciplina della gestione dei rifiuti speciali da mitilicoltura che prefigura la possibilità di gestire tale tipologia di rifiuto in maniera più semplificata, liberando gli operatori da alcuni adempimenti burocratici;

una opzione da vagliare potrebbe esser rappresentata dalla possibilità, pur nella piena osservanza delle norme comunitarie e nazionali di settore, di gestire tale tipologia di rifiuto in maniera più semplificata e delegando anche a raggruppamenti di operatori, quali loro cooperative o consorzi, alcuni adempimenti burocratici, con particolare riferimento all'istituto del «circuito organizzato di raccolta» di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

a Rimini, si è tenuto un incontro sul tema della gestione dei rifiuti da acquacoltura e sul marin litter a cui ha partecipato un rappresentante di una azienda con sede in Danimarca, Plastix, che si occupa della raccolta e recupero dei materiali plastici utilizzati nella pesca e nell'acquacoltura;

al momento, tuttavia, non esistono in Italia aziende in grado di ritirare e riciclare le reti per mitilicoltura come si è proposta Plastix, né imprese che effettuano trattamenti con la tecnica della pirolisi, anche se alcune imprese hanno affermato che intendono avviare questo tipo di attività;

attualmente, in considerazione della mancanza nella maggior parte dei porti nazionali, specie quelli più piccoli, dell'applicazione del «piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico», gli operatori operanti nei porti regionali provvedono a smaltire gli scarti da mitilicoltura conferendoli a strutture private o facendoli rientrare all'interno del sistema di gestione cittadino, previo accordo con le società deputate alla raccolta;

ne deriva un possibile aggravio economico, senza considerare le difficoltà organizzative, costituite, a titolo esemplificativo, dall'assenza di isole ecologiche, o di depositi temporanei;

in merito ai quantitativi di rifiuti conferiti occorre rilevare che i valori mutano a seconda di un insieme di fattori tra cui, principalmente, la modalità di vendita dei mitili, sfuso o in resta, e il grado di pulizia dei residui di calze, che possono portare a valori superiori di 3-4 volte quelli indicati. Nel primo caso, se i mitili sono venduti in resta, quindi senza staccare i mitili dalla calza, gran parte di queste saranno smaltite nel luogo di lavorazione, mentre se il prodotto è lavorato sul posto per renderlo sfuso i residui di calza risultanti vanno smaltiti in loco. Il grado di pulizia dei residui di calza è un fattore che può comportare un incremento di peso notevole, legato anche al fatto che lo «sporco» aderente è in genere costituito da filamenti di bisso o da scarti conchigliari che, oltre a conferire peso in quanto tali, trattengono acqua. Da prove effettuate in alcuni casi la percentuale di «sporco» può raggiungere oltre il 75 per cento del materiale conferito. Per tale motivo, anche in relazione ai costi di smaltimento, è consigliabile porre attenzione nel conferire il materiale il più pulito possibile;

gli acquacoltori, in qualità di imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro di carico-scarico dei rifiuti. Tale registro è un documento che contiene tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni. In base a quanto disposto dall'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli acquacoltori sono comunque tenuti alla detenzione e compilazione del rifiuto (Fir), documento che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore o detentore al luogo di destinazione;

impegnano il Governo:

ad assumere iniziative normative al fine di migliorare la qualità dei luoghi di produzione della risorsa ittica e favorire, anche attraverso il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'adozione di pratiche e di sperimentazioni per favorire attività di pesca e acquacoltura sostenibili sotto il profilo ambientale, efficienti in termini di risorse, innovative e competitive;

ad adottare iniziative di sensibilizzazione affinché gli utilizzatori di attrezzi da pesca contenenti plastica siano correttamente informati delle migliori prassi in materia di corretta gestione dei rifiuti e dell'impatto ambientale delle cattive prassi, anche a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;

ad assumere iniziative al fine di consolidare il rapporto di collaborazione tra il settore produttivo e i vari enti preposti alla gestione dei rifiuti per avviare il processo di recupero e riciclo delle materie plastiche che ne fanno parte, favorendo anche la conoscenza e la diffusione di tecniche innovative di raccolta e recupero;

ad assumere iniziative normative per la gestione dei rifiuti speciali da mitilicoltura in maniera più semplificata, liberando gli operatori da alcuni adempimenti burocratici.

(7-00403) «Vianello, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Daga, Deiana, Del Sesto, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Galizia, Licatini, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Micillo, Parentela, Pignatone, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi».

