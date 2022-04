Risoluzione, Viviani Lega Camera, su iniziative a tutela settore pesca e contenimento prezzi gasolio

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00824

presentato da

VIVIANI Lorenzo

testo di

Mercoledì 13 aprile 2022, seduta n. 677

La XIII Commissione,

premesso che:

l'attuale scenario internazionale, preceduto dalla pandemia che ha travolto tutti i Paesi, ha provocato l'aumento generalizzato di quasi tutte le materie prime e dei costi energetici e sta progressivamente erodendo la redditività dell'attività economica;

i rincari stanno mettendo in seria difficoltà anche i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura; si sta assistendo ad un aumento del gasolio agricolo del 40 per cento da febbraio del 2021;

le quotazioni da Nord a Sud sono varie, ma hanno abbondantemente superato quota 1 euro al litro (in Sicilia il prezzo è superiore a 1,5 euro), quando un anno fa si poteva acquistare per meno di 0,60 euro. Essendo il gasolio agricolo imprescindibile per le attività agricole, silvicolturali, di allevamento e ittiche, questo rincaro sta mettendo in ginocchio le attività che utilizzano macchinari e mezzi;

la differenza tra gasolio agricolo e normale non esiste. L'unica differenza è il colore, ininfluente per l'utilizzo. Il gasolio agricolo ha un prezzo al litro inferiore, grazie ad una agevolazione fiscale che spetta solamente ai proprietari delle aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura;

il settore ittico, già provato duramente dagli effetti della pandemia, si trova oggi a dover fare i conti con questo nuovo ostacolo, l'aumento del gasolio agricolo che impatta pesantemente sui bilanci delle aziende, dove la voce «carburante», che prima incideva per il 40 per cento ora supera il 70 per cento; in media, il pieno di gasolio di un peschereccio è passato da circa 700 a oltre 1.300 euro, a fronte di entrate economiche sempre più esigue;

il settore della pesca conta complessivamente 12.000 imprese e 28.000 lavoratori, con un vasto indotto ad essa collegato;

dal 7 al 13 marzo 2022 i pescherecci delle marinerie italiane hanno deciso di sospendere l'attività per protesta contro il «caro gasolio» che non permette più di sostenere l'attività in quanto le spese sono ormai superiori ai guadagni; in alcune zone il prezzo medio del gasolio per la pesca e l'acquacoltura è cinque volte superiore rispetto al 2021, da 0,34 euro si è passati a 1,60 euro, con una media nazionale di 1,20 euro;

lo sciopero generale dei pescherecci è l'ultima di una serie di iniziative prese dalle categorie di imprese e lavoratori più colpite dall'aumento vertiginoso delle bollette di gas e luce, dei prezzi del carburante e delle materie prime;

il Governo ha varato alcuni provvedimenti volti a sostenere gli agricoltori e pescatori italiani, quali, ad esempio, la previsione di un credito d'imposta del 20 per cento della spesa per l'acquisto di gasolio sostenuta dai pescherecci, costretti, nelle ultime settimane, a restare spesso nei porti per i costi del carburante;

nelle marinerie italiane esiste un rilevante problema legato al prezzo del petrolio, le cui quotazioni rincarano del 5-6 per cento ogni giorno; nonostante negli ultimi giorni, però, le quotazioni del petrolio sembrano essere scese, i prezzi alla pompa per il gasolio per i pescatori rimangono pressoché invariati; questo fa pensare che, sull'onda dell'aumento dei prezzi energetici, si possano celare delle manovre speculative;

con il gasolio per la pesca l'acquacoltura, arrivato a costare mediamente 1,20 euro al litro, nonostante sia già esente di accise e Iva, per le imprese della pesca e dell'acquacoltura si producono costi insostenibili, per i quali risulta non essere più conveniente e remunerativo andare in mare;

con la riduzione, annunciata dal Governo, delle accise sulla benzina e sul gasolio di 25 centesimi e altre misure previste, si va incontro ad un paradosso, ovvero che il prezzo del gasolio, diverso da quello agricolo, possa avere un prezzo uguale o poco superiore a quello pagato dai pescatori;

oltre al caro gasolio, negli anni, la pesca ha dovuto subire una progressiva riduzione dello sforzo di pesca; i regolamenti dell'Unione europea hanno introdotto nuovi modelli di gestione che impongono l'obbiettivo del cosiddetto massimo rendimento sostenibile, attraverso progressive riduzioni dei giorni di pesca e della capacità delle flotte;

nel 2022 le imprese del settore sono state costrette a ridurre ulteriormente le giornate di pesca, arrivando a diminuire le uscite in mare a 120-130 giorni – a seconda delle dimensioni delle imbarcazioni – andando, di fatto, al di sotto della soglia di sostenibilità economica (che le associazioni di categoria quantificano in 130 giorni) e facendo registrare un meno 20 per cento di fatturato; con meno giornate di pesca e costi superiori ai ricavi si va incontro ad un danno irrecuperabile al settore, con 8 imprese su 10 che rischiano la chiusura della loro attività;

questo comporterà un danno anche per i consumatori che vedranno sparire dai banchi del mercato il prodotto nostrano, sostituito con quello straniero, in un momento in cui il fabbisogno di pesce continua a crescere, mentre, a livello internazionale, si promuovono, invece, provvedimenti che indeboliscono il settore ittico;

il regolamento (UE) n. 2019/1022 (cosiddetto WestMed) istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, stabilendo, tra le altre cose, una riduzione rilevante dello sforzo di pesca per le Gsa interessate;

già negli ultimi due anni, le marinerie hanno dovuto subire una riduzione dello sforzo di pesca pari al 10 per cento, misura da esse accettata responsabilmente; con questi provvedimenti si continua a prestare attenzione solo all'aspetto ambientale, tralasciando quello economico e ancor più trascurando il fatto che i pescatori sono i primi ad essere attenti alla qualità dell'ambiente marino ed alla salute degli stock ittici da cui integralmente dipendono;

ridurre l'attività della pesca a favore della sostenibilità è per i firmatari del presente atto un errore di ragionamento e di metodo;

le attività di salvaguardare le risorse ittiche e applicare ciecamente il principio dello sviluppo sostenibile non possono essere attuate soltanto attraverso una progressiva e costante riduzione delle giornate di pesca; le decisioni europee sono orientate a tagli drastici alle uscite in mare, con l'obiettivo di diminuire al 2026 del 40 per cento lo sforzo di pesca nel Mediterraneo;

non servono politiche restrittive, ma politiche di sostegno alla pesca, settore strategico per l'economia nazionale;

a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura è stato emanato il decreto ministeriale 11 agosto 2021, recante «Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», che destina complessivamente 20 milioni di euro del suddetto fondo, per il 2021, in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, che verranno concesse attraverso sovvenzioni dirette agli operatori dei settori;

la Commissione europea, considerando la situazione attuale di crisi, ha deciso di attivare il meccanismo di crisi, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura Faempa, mediante una decisione di esecuzione della Commissione. Ciò consente di fornire un sostegno immediato agli operatori dei settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione idei prodotti ittici, consentendo agli Stati membri di utilizzare la propria dotazione Feampa per concedere una compensazione finanziaria per le perdite economiche e per i costi aggiuntivi connessi alle perturbazioni del mercato causate dalla crisi. Il meccanismo avrà validità retroattiva dalla data del 24 febbraio 2022, fino alla fine dell'anno; inoltre, per fornire ulteriore sostegno, la Commissione ha inoltre adottato un quadro temporaneo di crisi che copre anche i settori della pesca e dell'acquacoltura. Una delle misure disponibili riguarda gli aiuti di importo limitato che permettono ai settori della pesca e dell'acquacoltura di beneficiare di aiuti di Stato fino a 35.000 euro,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per porre in essere ulteriori misure di sgravio o di calmieramento e contenimento dei prezzi del gasolio agricolo utilizzato dal comparto ittico per lo svolgimento delle proprie attività, per sostenere le marinerie italiane dagli effetti degli aumenti dei costi fissi dovuti dal rincaro del prezzo del gasolio, al fine di evitare il blocco del settore, fondamentale per l'economia nazionale;

ad adottare iniziative volte ad effettuare i dovuti e necessari controlli capillari sui prezzi applicati dai distributori di gasolio ad uso agricolo e per la pesca e acquacoltura affinché vengano arginati e bloccati eventuali fenomeni speculativi che si possano venire a creare, ai danni dei pescatori, in occasione delle variazioni dei prezzi determinate dall'andamento del mercato;

ad adottare iniziative, anche nelle opportune sedi europee, per rivedere il meccanismo di gestione della pesca, orientato prevalentemente a comprimere l'attività degli operatori, in carenza di evidenze scientifiche aggiornate che dimostrino come la riduzione dello sforzo di pesca consenta, realmente, di tutelare maggiormente la fauna marina, al fine di ristabilire un equilibrio maggiore tra le tre componenti della sostenibilità (economica, sociale ed ambientale), difendendo così il diritto al lavoro dei pescatori e degli armatori italiani;

ad intraprendere iniziative, nelle opportune sedi europee, affinché siano modificati i regolamenti europei, tenendo in debito conto le istanze del comparto ittico nazionale, in quanto la riduzione costante delle giornate di pesca risulta incoerente con la redditività delle singole imprese di pesca, anche alla luce dei rincari dei costi dell'energia;

ad adottare iniziative urgenti e straordinarie per far fronte alle difficoltà delle marinerie italiane, ricompensando i costi aggiuntivi causati dall'aumento del prezzo dell'energia e del carburante e proteggendo il settore della pesca e dell'acquacoltura dall'instabilità dei mercati, prevedendo l'apposito uso del Feampa e l'adattamento degli orientamenti sugli aiuti di Stato per fornire ulteriore sostegno agli operatori ittici.

(7-00824) «Viviani, Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss».