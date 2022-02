Risorsa idrica, Cia Toscana: emergenza per l’agricoltura toscana. Solo il 9% dei campi sono irrigati, serve progettualità

Al centro dell’incontro - organizzato da Cia Agricoltori Italiani della Toscana – il tema della risorsa idrica, evidenziando che solo il 9% dell’agricoltura toscana è irrigata. “Per continuare a produrre qualità – sottolinea Luca Brunelli, presidente Cia Toscana – è necessario puntare ad una capacità irrigua totale, mentre va ricordato che a livello regionale abbiamo solo una minima parte di superficie irrigua. Questo non è assolutamente sufficiente – precisa -; non possiamo pensare di avere agricoltura fra venti anni senza una progettualità che metta l’irrigazione in primo piano: se non riusciamo irrigare i nostri vigneti, oliveti e le nostre colline non avremo più produzioni. E’ uno sforzo importante, oggi dobbiamo approfittare del Pnrr laddove è possibile, ma dobbiamo guardare oltre agli schemi attuali. Progettare una realtà irrigua in Toscana non è più rimandabile: la Regione si deve prendere la responsabilità di animare il tavolo sul tema acqua e di essere protagonista di indirizzo e di sviluppare questo progetto. Senza acqua non avremo più un’agricoltura di qualità e competitiva nella nostra regione”.

Il programma – L’appuntamento sarà moderato daSandro Orlandini, presidente Cia Toscana Centro.

Quindi i saluti di Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana e assessore all’agricoltura; Federico Gianassi, assessore alle attività produttive del Comune di Firenze; Gerri Martinuzzi, dirigente area servizi promozione della Camera di Commercio di Firenze.

Seguiranno gli interventi di Marco Bottino, presidente Anbi Toscana; Francesco Ferrini, presidente del Distretto Vivaistico Ornamentale Pistoiese; Marco Alessandro Bani, direttore del Consorzio Vino Chianti;Luigi Cappellini, Distretto Rurale del Chianti; Giacomo Cucini, Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Val d’Elsa; Stefano Passiatore, presidente Unione Montana dei Comuni del Mugello. Le conclusioni sono a cura di Luca Brunelli, presidente Cia Agricoltori Italiani della Toscana.