Ristorazione, Zaghini: Grana Padano prodotto più consumato al mondo, fondamentale visibilità e libertà di scelta nei ristoranti. VIDEOINTERVISTA

“Quella della ristorazione è una giornata positiva, perché va benissimo tutto quello che viene fatto per far sì che i nostri prodotti – quindi anche il mio prodotto, visto che rappresento il Grana Padano – arrivi nell’horeca, nella ristorazione, quindi sulle tavole di tantissimi italiani. Noi in questo settore mettiamo circa 300mila forme, quindi non poca roba.”

Così Renato Zaghini, Presidente del Consorzio di tutela del GRANA PADANO, in occasione della presentazione del rapporto annuale di Fipe-Confcommercio sulla ristorazione e del lancio della Giornata della ristorazione (28 aprile).

”Per noi è una giornata molto importante perché siamo il prodotto più consumato nel mondo e più esportato nel mondo; quindi, dobbiamo per forza essere presenti nella nostra ristorazione di eccellenza. Il mio prodotto è un’eccellenza, quindi ci deve essere per forza nella ristorazione italiana, che è una grande opportunità per tutti. Quindi ben vengano queste iniziative, noi siamo sempre pronti a partecipare e collaborare con esse. La cosa fondamentale per un prodotto di così alta qualità è quella di farsi vedere, arrivare alla tavola. Noi non chiediamo che tutti mangino solo Grana Padano, ci mancherebbe altro. Ma che la gente al ristorante sappia che tipologia di formaggio trova. Quando si va al ristorante si sceglie il vino, si sceglie il menu, si sceglie che tipo di pasta mangiare, si sceglie tutto: bisogna essere in grado anche di scegliere il formaggio. Tutto qua.”