Roadhouse Restaurant apre due nuovi locali a Pisa e Ostia (Rm)

Roadhouse, società specializzata nella gestione di brand di ristorazione casual dining, prosegue nell’importante piano di nuove aperture per l’anno in corso, e annuncia l’ingresso della catena in Campania e Puglia, due grandi regioni dove non era ancora presente. Entro poche settimane, infatti, verranno aperti due nuovi Roadhouse Restaurant a Napoli, all’interno della Stazione Centrale, e Bari, nel Parco Commerciale Santa Caterina in Via S. Caterina 16, all’uscita 9 della circonvallazione S.S. 16 Adriatica della città.

Si è rafforzata intanto la presenza nelle altre regioni, con l’apertura oggi di due nuovi ristoranti a Pisa (in Via Aurelia, 2), il 9° locale in Toscana, e ad Ostia (Roma), nella centralissima Via della Marina, 62, di fronte alla Piazza dei Ravennati. Con quest’ultimo, il 18° di Roma e provincia, Roadhouse Restaurant raggiunge il numero di 162 locali distribuiti in 13 regioni.

I ristoranti Roadhouse sono aperti al pubblico 7 giorni su 7, a pranzo indicativamente dalle 12.00 alle 14.30 ed a cena dalle 19.00 alle 23.30. Il menu prevede un vasto assortimento di piatti unici a base di carne alla griglia, accompagnati da un'ampia scelta di contorni e seguiti da una ricca varietà di dessert. Come ogni anno, nel periodo estivo l’offerta si arricchisce di proposte fresche e leggere adatte alla stagione. In tutti i menu è disponibile l'inserto estate con un mix di novità tutte da gustare.

Per i nuovi locali, Roadhouse ricerca giovani diplomati e laureati, di età tra 18 e 35 anni, da inserire nei propri ristoranti, desiderosi di intraprendere un percorso di formazione completo nell’ambito della ristorazione. Per candidarsi è sufficiente andare sul sito istituzionale dell’Azienda (www.roadhouse.it) nella sezione Jobs e compilare il format richiesto per la tipologia di figura a cui si intende candidarsi. La ricerca di personale è valida anche per i locali già aperti.