Rolfi: 1 mln di euro alle comunità alle comunità montane per potenziare attività agricole e logistica alta quota

Un altro milione di euro per le Comunità montane lombarde.

Ne dà notizia l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi presentando il riparto aggiuntivo delle risorse regionali alle Comunità montane della Lombardia

"Sono stati tutti finanziati - ha precisato - i progetti riguardanti l'agricoltura in alta quota".

"I prodotti agroalimentari delle nostre zone montane - ha commentato - sono straordinari, conosciuti per la loro qualità e per il forte legame con il territorio. In un periodo come questo è fondamentale promuovere l'agricoltura anche in aree periferiche perché può essere sempre più un volano economico, anche in chiave turistica. I progetti riguardano anche la logistica di questi territori, che troppo spesso rappresenta un ostacolo allo sviluppo".

"Avevamo già stanziato 4,7 milioni di euro lo scorso giugno - ha sottolineato l'assessore Rolfi - che si sono aggiunti agli 1,5 milioni del novembre 2019".

"Crediamo molto in questa pratica eroica che caratterizza la Lombardia per la distintività dei prodotti. Gli agricoltori di alta quota - ha aggiunto Rolfi - con la loro attività rappresentano un presidio ambientale e sociale contro lo spopolamento della montagna e contro incendi e fenomeni di dissesto idrogeologico. Con queste risorse apriamo altri cantieri per la realizzazione di interventi di protezione, conservazione, valorizzazione degli ecosistemi forestali, tutela della biodiversità e sosteniamo i livelli occupazionali".

Le risorse saranno messe a disposizione delle Comunità montane per realizzare interventi volti a garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali del territorio regionale. Saranno finanziate attività di prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate, sistemazioni idraulico-forestali, miglioramenti forestali, tagli di piante a carattere infestante, asportazione di piante secche per prevenire incendi, e la costruzione o manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali.

"Abbiamo investito oltre 20 milioni di euro in due anni tra filiera agricola di montagna e filiera bosco legno. Le zone montane - ha concluso - saranno centrali nel futuro anche in considerazione delle Olimpiadi invernali 2026 e dei flussi turistici cambiati a causa del Covid. Per questo intendiamo studiare linee di intervento dedicate alla montagna anche nel prossimo Piano di sviluppo rurale".

I FONDI - I fondi saranno così suddivisi:

BRESCIA

PARCO ALTO GARDA BRESCIANO: 2.880 euro

SEBINO BRESCIANO: 27.292 euro

VALCAMONICA: 111.993 euro

VALLE SABBIA: 61.484 euro

VALLE TROMPIA: 46.175 euro

BERGAMO

LAGHI BERGAMASCHI: 47.743 euro

VALLE BREMBANA: 51.825 euro

VALLE IMAGNA: 24.013 euro

VALLE SERIANA: 79.555 euro

COMO

TRIANGOLO LARIANO: 20.286 euro

VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO: 43.629 euro

LECCO

LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO: 32.381 euro

VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA: 49.687 euro

PAVIA

OLTREPO' PAVESE: 82.953 euro

SONDRIO

ALTA VALTELLINA VALCHIAVENNA: 55.948 euro

VALTELLINA DI MORBEGNO: 73.265 euro

VALTELLINA DI SONDRIO: 81.281 euro

VALTELLINA DI TIRANO: 60.986 euro

VARESE

PIAMBELLO: 25.737 euro

VALLI DEL VERBANO: 20.877 euro