Romano, Aiab: mense bio per i bambini fondamentali per educazione alimentare e salute

Oggi, martedì 27 settembre 2022, il presidente di AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) Giuseppe Romano parteciperà a Roma all’incontro “La filiera corta delle mense scolastiche”, che si terrà a partire dalle ore 17 presso il Casale della Massima in via Alfonso Gatto 39. L’incontro è promosso Serenissima Ristorazione spa in collaborazione con il Dipartimento Scuola di Roma Capitale e del Municipio IX.

“Roma – dichiara Giuseppe Romano, presidente di AIAB – agli inizi degli anni 2000 ha fatto scuola in Europa e nel mondo con le mense biologiche. Addirittura, nel 2004 e nel 2005 erano bio il 95% dei pasti serviti. Oggi le percentuali sono più basse e variabili e perciò bisogna lavorare per puntare nuovamente a quell’eccellenza di risultati”.

“La ristorazione collettiva biologica – aggiunge Romano – è importante sia per l’educazione alimentare dei bambini, sia per la loro salute. Un recente dato proveniente dalla Danimarca ha dimostrato come per ogni euro speso in pasti biologici se ne risparmiano 6 di spesa pubblica nazionale. Inoltre, la crescita della ristorazione collettiva biologica significa aumento della domanda per i prodotti bio in linea con l’aumento delle superfici previsto per il 2027”.

“Proprio per questo – conclude Romano – facciamo un appello al Governo che verrà, affinché venga rivisto e rialzato il fondo da 5 milioni che il Mipaaf ha stanziato per le mense biologiche. Ogni anno il fondo viene totalmente esaurito e questo significa che c’è voglia di prodotti bio, e quindi con il crescere del fondo può crescere di pari passo la ristorazione collettiva biologica”.