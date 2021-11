rpt Sito Cia-JpMorgan: “poche vendite ma non era l’obiettivo”. Sui 350mila euro insulti di Scanavino, poi sparisce VIDEO. Ecco l’AUDIO

Il sito E-commerce della Cia-JpMorgan costato 350mila euro e nato per commercializzare e promuovere i prodotti degli associati sul web, "non aveva l'obiettivo di vendere". Parola di Claudia Merlino direttore Cia alla domanda di AGRICOLAE, nel corso della conferenza stampa presso la Stampa Estera, sui dati del sito confermando il documento interno Cia secondo il quale a luglio erano state realizzate 40 vendite per una media di 50 euro l'una.

Claudia Merlino ha risposto al giornalista di AGRICOLAE sulle scarse vendite: "si tratta di un documento di lavoro interno alla Cia, ma qui si tratta di un progetto, non si tratta di realizzare un portale. Quindi le vendite non sono state molte, sono state poche, l'obiettivo che avevamo dall'inizio non era quello di realizzare un portale. L'obiettivo è portare i nostri agricoltori a capire il valore di entrare nel mondo del digitale che non si può semplificare con la vendita di un prodotto".

Poi alla domanda su come siano stati spesi dalla Cia i 350mila euro donati da JpMorgan per la messa in opera dell'e-commerce dato che in una telefonata con uno dei soci della società di Brescia che ha fatto il sito è stato confermato che il costo di aggira tra i 50 e i 60mila euro, la risposta è stata interrotta dal moderatore Alfredo Tesio, che ha ritenuto le domande sui fondi spesi per la realizzazione del sito "non pertinenti".

A quel punto il presidente uscente della Cia Dino Scanavino ha iniziato a insultare pubblicamente il giornalista di AGRICOLAE, dandogli ripetutamente dell'"asino" e del "finto giornalista" e altro, proseguendo con gli insulti anche dopo la fine della conferenza.

Quindi il giornalista ha chiesto a Scanavino se volesse che le domande fossero rivolte a lui. Ma non ha avuto altra risposta se non insulti.

Qui di seguito AGRICOLAE riporta l'audio:

A rispondere nuovamente è stata la Merlino che ha parlato di risorse "congrue" in quanto "un portale complesso come questo non ha costi come quelli di cui voi parlate, ma nettamente più alti".

AGRICOLAE, data l'interruzione di Scanavino nel corso della conferenza stampa, ha posto poi le tre domande a JpMorgan nella persona della Signorelli in forma scritta, che qui di seguito riporta:

Jpmorgan ha mai chiesto a Cia una rendicontazione di come sono stati utilizzate le risorse da voi donate? In caso affermativo, come è stata utilizzata la restante somma a fronte della trasformazione della piattaforma da E-commerce in marketplace?

Jpmorgan ha mai chiesto a Cia i dati relativi all'andamento del sito e li ha mai ricevuti in seguito alla richiesta? può dipendere da questi se l’e-commerce è stato ridotto a un marketplace?

- E' normale che JpMorgan doni risorse senza curarsi poi di come queste vengano impiegate e di come vengano destinate nel dettaglio?

Questa la risposta scritta di JpMorgan:

"Eravamo presenti in collegamento, così come altri speakers, ed io ho fatto il mio intervento come da programma. Non abbiamo commenti su quanto sotto riportato".

Il video su You Tube della conferenza stampa invece, è stato immediatamente tolto nella sua versione integrale. Quando si prova a cliccare sopra, va in modalità video Privato. AGRICOLAE ha prontamente contattato la Stampa Estera che ha riferito di aver posto la questione ai tecnici i quali hanno riferito che il video non era momentaneamente disponibile".

