RPT TITOLO CORRETTO GOVERNO, BELLANOVA: DA CATALFO CHIUSURA NON DI LIVELLO. EVENTUALE MOZIONE DI SFIDUCIA DIPENDERA DA RISPOSTE DI CONTE

"Io credo che nessun governo possa permettere condizioni pari a quelle i cui vivono i migranti che lavorano la terra. Se il governo si gira dall'altra parte io sono comletamente inutile". Lo dichiara il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova nel corso di un'intervista a Omnibus in merito al caso che ha creato una frattura all'interno del governo: la regolarizzazione dei migranti.

Da parte di Conte spero che ci sia un lavoro che porti alla sintesi. Noi abbiamo lavorato, abbiamo posto il tema da settimane. Mentre è stata raggiunta una utile sintesi con i ministri Lamorgese e Provenzano da parte del ministro del Lavoro trovo una chiusura non di livello. Chiedo di fare i conti con la realtà e chiedo al presidente del Consiglio di individurare una sintesi.

Poi il ministro insiste: "Non regolarizzare e non dare la possibilita alle imprese sane di individuare le persone necessarie da utilizzare nella legalità significa farsi complice del caporalato in Italia. Molte aziende lavorano in maniera regolare e se non le si mettono in condizioni di operare nella regolarità si diventa complici di chi sfrutta le persone nei campi".

In merito a una possibile riduzione del numero dei soggetti coinvolti il ministro ribadisce: "Considero un insulto alla dignità delle persone. Siamo un paese in stato di emergenza sanitaria. Ci dobbiamo fare carico di quello che accade nei ghetti si vive come topi. Vorrei che si scendesse dai comodi salotti e si facesse i conti con queste persone". E precisa: "Nel decreto dove inseriamo il permesso di soggiorno semestrale siamo pronti a inserire anche la possibilità di renderlo compatibile con le giornate in campagna con il reddito di cittadinanza. Il lavoro agricolo ha una sua dignità e professionalità, come la potatura".

Poi sul caso Bonafede e sul ritorno a casa dei mafiosi tra cui anche coloro che hanno fatto la truffa ad AGEA sui fondi Pac, la Bellanova chiarisce: "Voglio dire con chiarezza che non ci devono essere ombre su un ministero delicato che amministra la vita delle persone. A me interessa che i mafiosi restino in carcere e che si tuteli la vita di tutti. I mafiosi devono stare in carcere e lo Stato deve farsi carico della salute di tutti".

Infine sulla possibilità che Italia Viva voti una mozione di sfiducia magari presentata dalla Lega: "dipende dalla risposta che avremo alle domande che abbiamo posto".

Oggi Bellanova, Rosato e i due capogruppo di Italia Viva sono stati convocati dal premier a Palazzo Chigi.

