Russia, al via programma di promozione agroalimentare. Ministro Patrushev: Made in Russia superiore a prodotti stranieri, prosciutto Tambov stessa qualità prosciutto di Parma

Il 7 ottobre 2020, il ministro dell'Agricoltura Dmitry Patrushev ha annunciato il lancio del concorso nazionale "Tastes of Russia", che sarà la prima fase di un programma destinato a promuovere l'agroalimentare russo. Il concorso è finalizzato alla ricerca e alla divulgazione di prodotti tipici delle regioni russe, che daranno impulso allo sviluppo di piccole forme di impresa, alla cooperazione, all'agriturismo e alle zone rurali in generale.

Così in un comunicato stampa il Ministero dell'agricoltura russo.

“I prodotti agricoli russi oggi non solo non sono inferiori a quelli stranieri, ma li superano anche sotto molti aspetti. Quasi in ogni regione abbiamo i nostri marchi unici di prodotti alimentari, che in alcuni casi sono diventati il ​​“biglietto da visita” gastronomico del territorio e hanno riscosso ampio consenso tra i consumatori.Quindi, ad esempio, il nostro prosciutto Tambov non è peggio del famoso prosciutto di Parma. E il Murom kalach in termini di qualità e gusto non è inferiore alla baguette francese. Ora stiamo sviluppando un programma per supportare e sviluppare tali prodotti. La prima fase di questa campagna sarà il concorso nazionale Tastes of Russia per i marchi regionali. Oggi abbiamo iniziato ad accettare le candidature ed a dicembre il gruppo di esperti selezionerà le più promettenti. A seguito dei risultati del concorso verrà lanciato un programma di promozione su larga scala che consentirà di avvicinare ancora di più i consumatori ai migliori marchi regionali in Russia", ha affermato il ministro dell'agricoltura Dmitry Patrushev.

Il concorso aiuterà a far conoscere ai consumatori la diversità dei gusti in Russia e attirerà l'attenzione sui risultati delle piccole e medie imprese nel settore agricolo, oltre a creare nuovi punti di crescita e motori di sviluppo per le aree rurali del paese.