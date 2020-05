RUSSIA, MINISTERO LAVORA A LEGGE SU PRODUZIONE DI SEMENTI PER RIDURRE DIPENDENZA DA IMPORT E INTRODURRE CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA

Il progetto prevede l'introduzione di requisiti obbligatori per la circolazione delle sementi, il loro uso, produzione, vendita, trasporto e stoccaggio. Si propone di approvare l'elenco di generi e tipi di piante, varietà o ibridi agricoli che devono essere inclusi nel registro statale dei risultati della selezione consentiti per l'uso. Comprenderà anche le colture necessarie per fornire la base di mangimi per bestiame e pesca. L'elenco è programmato per essere sviluppato sulla base dei criteri stabiliti dalla Dottrina sulla sicurezza alimentare e dalle raccomandazioni sulle norme del consumo alimentare, tenendo conto dei requisiti moderni per una dieta sana.

Inoltre, il disegno di legge stabilisce un divieto di circolazione di semi di varietà o ibridi che non sono stati testati in vari suoli e zone climatiche in Russia e non sono inclusi nel registro statale. Per proteggere il mercato da prodotti di bassa qualità e falsificati, si propone di introdurre la certificazione obbligatoria delle sementi. Pertanto, gli interessi degli allevatori saranno tutelati e i rischi di sotto raccolta saranno minimizzati a causa dell'uso di semi di origine sconosciuta. Inoltre, per aumentare l'efficienza di selezione, coltivazione, conservazione e vendita delle sementi, il documento prevede la concessione di licenze per attività nel campo della produzione di sementi.

L'adozione del disegno di legge migliorerà la qualità delle sementi, creerà un mercato delle sementi trasparente, proteggerà i diritti intellettuali degli allevatori.