Russia, Mishustin (Primo Ministro): Abbiamo un piano per mitigare le sanzioni. Usa e Ue contro regole del commercio internazionale, palese lobby di interessi commerciali

Si è tenuta il 10 marzo la riunione della Commissione governativa sullo sviluppo sostenibile dell'economia russa tra le sanzioni, di seguito AGRICOLAE pubblica il commento di apertura di Mikhail Mishustin, primo ministro della Russia:

"Buon pomeriggio, colleghi.

Continuiamo a lavorare per aumentare la stabilità dell'economia russa. Ieri abbiamo discusso a lungo della situazione durante un incontro con il Presidente.

Il primo pacchetto di misure di controsanzione è già stato approvato dal parlamento. Il secondo pacchetto è stato presentato questa settimana alla Duma di Stato e comprende tutte le nuove iniziative a sostegno delle persone, dei mercati finanziari, di alcuni settori dell'economia e delle imprese in genere.

Queste misure includono l'esenzione dall'imposta sul reddito per i titolari di depositi bancari (sul profitto dei depositi e sugli interessi sui prestiti del datore di lavoro). La tassa di trasporto sarà adeguata. Sono inoltre previste misure a sostegno del settore edile, del turismo, dell'aviazione civile, del trasporto marittimo e ferroviario. La registrazione delle società estere sarà semplificata in apposite aree amministrative. L'elenco dei prodotti che possono essere prodotti nelle zone economiche speciali sarà ampliato. Stiamo anche riprendendo il regime di contratto speciale di investimento e altro ancora.

Questo lavoro deve continuare. Le azioni ostili degli Stati Uniti e dei loro alleati hanno creato una situazione senza precedenti. Le regole fondamentali del commercio internazionale sono state letteralmente scartate. Stiamo assistendo a una palese lobby di interessi commerciali. C'è tensione anche in quei settori in cui non dovrebbe esserci politica di sorta, compresi sport, cultura e scienza. I nostri connazionali che studiano o risiedono all'estero hanno problemi.

Sotto la pressione dei loro governi, i proprietari stranieri di aziende russe stanno prendendo la decisione di sospendere le loro attività in questo paese.

Questo sta creando rischi per la qualità della vita dei cittadini russi. Tuttavia, consideriamo un segnale positivo il fatto che la maggior parte dei proprietari è pronta a preservare i posti di lavoro e a pagare i salari al proprio personale.

Oggi è molto importante monitorare costantemente la situazione e prendere decisioni tempestive per mitigare l'effetto di questi cambiamenti. Abbiamo un piano di lavoro contro le sanzioni. Dovrebbe essere non solo implementato, ma anche costantemente aggiornato in linea con gli sviluppi.

Dobbiamo preparare rapidamente un terzo pacchetto di iniziative legislative e una serie di regolamenti.

Il lavoro è stato completato su alcuni di questi compiti. Ad esempio, abbiamo approvato un elenco di industrie nel segmento delle piccole e medie imprese che possono contare su una pausa del rimborso del prestito. Le imprese che hanno stipulato un prestito prima del 1° marzo avranno la possibilità di concordare una dilazione di pagamento fino a sei mesi. Il differimento sarà concesso a coloro che si occupano di agricoltura, turismo, scienza, cultura, ristorazione pubblica, medicina, sviluppo di software e produzione di cibo, mobili e abbigliamento, nonché commercio.

Stiamo elaborando iniziative volte a supportare aziende di vitale importanza. Sono state definite regole per la concessione di sovvenzioni a prestiti erogati per finanziare il capitale circolante. Riceveranno prestiti facilitati con un interesse del 10 per cento in base a questo meccanismo.

Ci sono decisioni per sostenere coloro che sono coinvolti negli appalti statali. Le aziende colpite dalle sanzioni avranno il diritto di non pubblicare elenchi dei loro appaltatori per sollevarle da rischi inutili. I clienti ordinanti potranno cancellare penali, addebiti in ritardo e multe in relazione ai fornitori, che non sono in grado di adempiere correttamente ai propri obblighi a causa delle sanzioni.

Colleghi, oggi vedremo quali misure aggiuntive saranno necessarie per sostenere l'economia e le nostre persone.