Russia punta su agricoltura per garantire approvvigionamento. Cereali +19%. Divieto export olio girasoli e colza. Le misure di Putin

La Russia prende le sue contromisure per garantire prodotti sugli scaffali e limitare l'aumento delle materie prime a causa della crisi in Ucraina generata dalla guerra avviata da Putin.

Obiettivo: approvvigionamento prodotti e divieto delle esportazioni di alcuni prodotti di cui l'Europa è a corto e di cui avrebbe bisogno per poter mandare avanti i processi industriali dei prodotti agroalimentari così come sono oggi conosciuti sulle tavole degli italiani.

Il sottocomitato per la regolamentazione doganale e tariffaria ha sostenuto la restrizione delle esportazioni di semi oleosi e prodotti della loro trasformazione

"Attualmente, sullo sfondo di un forte aumento dei prezzi mondiali dell'olio di girasole e dei semi oleosi, vi è un aumento della domanda di prodotti russi. Per proteggere il mercato interno e soddisfare le esigenze delle imprese di trasformazione, il Ministero dell'Agricoltura ha proposto le seguenti misure:

-Introdurre quote non tariffarie per l'esportazione di olio di girasole (per un importo di 1,5 milioni di tonnellate) e farina (700mila tonnellate) dal 15 aprile al 31 agosto 2022. La loro distribuzione tra i produttori è prevista secondo il principio storico.

-Fissare un divieto temporaneo all'esportazione di semi di girasole e colza dal 1 aprile al 31 agosto dell'anno in corso.

-Limitare il numero di posti di blocco attraverso i quali è possibile l'esportazione di questo prodotto. Per la farina di soia, si propone di mantenere solo il checkpoint marittimo nella regione di Kaliningrad e per i semi di soia - i checkpoint nel Distretto Federale dell'Estremo Oriente.

Questa serie di misure eliminerà la possibilità di una carenza, nonché un forte aumento del costo delle materie prime e dei prodotti socialmente significativi in ​​Russia."

Così in un comunicato stampa il ministero dell'agricoltura russo.

Il complesso agroindustriale russo sta accelerando il ritmo di rinnovamento del parco macchine agricole

"L'ammodernamento tecnico è uno dei fattori chiave per migliorare l'efficienza delle imprese agricole. Dall'inizio dell'anno, gli agricoltori hanno già acquistato più di 7.000 nuove macchine.

Allo stesso tempo, la quota di attrezzature russe e bielorusse nella flotta comune cresce ogni anno. Ora è di circa il 70%. Entro la stagione della semina 2022, ai produttori agricoli viene fornito tutto il necessario, inclusi pezzi di ricambio e materiali di consumo. Sono in atto numerose misure di sostegno statale per l'acquisto di macchinari e attrezzature moderne. Il principale è il leasing preferenziale . Attraverso questo meccanismo, gli agricoltori acquistano annualmente più di un terzo di tutte le nuove macchine. Nel 2022, il governo ha stanziato altri 12 miliardi di rubli per sostenere il programma."

Dmitry Patrushev ha discusso le aree prioritarie del lavoro congiunto con i deputati della Duma di Stato

Il ministro dell'Agricoltura ha poi tenuto riunioni di lavoro con i membri del Comitato per le questioni agrarie e del Comitato per le relazioni di proprietà, terra e proprietà della Duma di Stato della Federazione Russa .

-La campagna di semina è già iniziata in 20 regioni, 578.000 ettari sono stati seminati con colture primaverili. Il compito più importante è fornire agli agricoltori tutte le risorse necessarie entro l'inizio del lavoro sui campi primaverili in ciascuna materia.

-La questione della sicurezza alimentare rimane una priorità. Sono state adottate misure separate per stabilizzare la situazione sui mercati dello zucchero, del pane e dei prodotti da forno, dei cereali e degli ortaggi.

-Sono in corso lavori per fornire agli allevatori di pollame russi uova da cova e lanciare prontamente una campagna nazionale di polli da carne.

-Quest'anno, il finanziamento del programma statale del complesso agroindustriale è di 360,2 miliardi di rubli. Il Ministero dell'Agricoltura controlla il trasferimento dei fondi di sostegno statali agli agricoltori.

“Ora, durante una campagna di semina così difficile, i produttori agricoli hanno bisogno di fondi il prima possibile, anche, ove possibile, sotto forma di anticipo. Voglio sottolineare che nella situazione attuale stiamo cercando di fornire il massimo sostegno ai nostri agricoltori. Tra cui, per decisione del Governo, sono già stati stanziati ulteriori fondi nell'ambito del programma statale del complesso agroindustriale ", ha osservato il ministro.

"Il ministero dell'Agricoltura ritiene necessario mantenere margini commerciali minimi per i prodotti alimentari socialmente importanti, compreso lo zucchero, almeno fino all'inizio della nuova stagione agricola. Garantire la disponibilità dei generi alimentari di base dovrebbe essere una priorità assoluta per tutti i partecipanti alla catena del valore" scrive su Telegram il ministero russo.

Cresce la produzione di cereali in Russia. La produzione di cereali in Russia nel periodo gennaio-febbraio è aumentata del 19%, pari a 271 mila tonnellate.

Rispondendo alla crescente domanda da parte dei consumatori, le imprese russe stanno aumentando i volumi di produzione dei principali tipi di cereali. Secondo i risultati dei primi due mesi, ammontava a 271mila tonnellate. Questo è più del 19% in più rispetto allo scorso anno. Allo stesso tempo, a febbraio, l'indicatore è cresciuto di quasi il 16% rispetto a gennaio (+18,4% rispetto a febbraio dello scorso anno).



In particolare, la crescita è stata rilevata nelle seguenti categorie:

-granella di mais + 65,5%.

-semola + 40,8%,

-semole di frumento + 30,1%.

-grano saraceno + 24,7%.

-riso + 23,6%.

-orzo perlato + 12,8%.

“Dall'inizio dell'anno la produzione di cereali è cresciuta a ritmi elevatissimi e ora ha raggiunto un livello record. Ciò mostra chiaramente che le imprese alimentari e di trasformazione sono in grado di fornire ai consumatori prodotti anche in condizioni di forte domanda. Inoltre, c'è abbastanza materia prima per i nostri trasformatori e le misure adottate dalla normativa doganale e tariffaria ci consentono di saturare ulteriormente il mercato interno. Per quest'anno, ci sono previsioni abbastanza buone per le principali colture di cereali, ad esempio, l'area coltivata a grano saraceno sarà ampliata nel territorio dell'Altai, che è il suo principale produttore nel paese. Pertanto, la situazione dei cereali non desta preoccupazione e il mercato sarà sicuramente fornito di questo prodotto", afferma Konstantin Korneev, direttore esecutivo di Rincon Management.

I complessi di serre aumentano il tasso di crescita della produzione. L'intenso sviluppo di progetti di serre in Russia fornirà al paese verdure fresche tutto l'anno e non dipenderà dalle importazioni in bassa stagione.

In questa direzione sono già stati raggiunti risultati significativi: Negli ultimi otto anni sono state costruite, ricostruite e ammodernate circa 1700 serre invernali. Compreso quest'anno, diverse grandi imprese sono già riuscite a introdurre nuove capacità. Attualmente sono in costruzione più di 50 complessi con una superficie totale di almeno 450 ettari e una capacità di circa 300mila tonnellate di prodotti. Dall'inizio dell'anno sono state coltivate in serra quasi 280.000 tonnellate di ortaggi, l'11% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Il ministero dell'Agricoltura ha escluso una carenza di verdure sugli scaffali dei negozi a causa delle sanzioni anti-russe. Lo ha riferito mercoledì 30 marzo nel servizio stampa del dipartimento, scrive il quotidiano Izvestia: https://iz.ru/1313132/2022-03-30/minselkhoz-iskliuchil-defitcit-ovoshchei-v-rossii

“Vale la pena notare che l'importazione di prodotti dai principali paesi partner avviene senza interruzioni e, se necessario, le aziende russe hanno l'opportunità di ricostruire rapidamente i canali di approvvigionamento. Pertanto, sono esclusi i rischi di una carenza di verdure in Russia ", afferma il rapporto.

Come rilevato dal ministero, al fine di soddisfare ulteriormente le esigenze del mercato interno, fino al 30 settembre sono stati avviati zero dazi all'importazione sul gruppo ortofrutticolo. La decisione corrispondente è già stata presa in una riunione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica.

Inoltre, la stabilizzazione della situazione dei prezzi sarà facilitata dall'arrivo sul mercato di un nuovo raccolto di ortaggi, ha aggiunto il servizio stampa.

La scorsa settimana, il 23 marzo, il capo del ministero dell'Agricoltura Dmitry Patrushev ha commentato la situazione delle riserve di zucchero nel paese. Ha affermato che la Russia produce abbastanza zucchero per soddisfare la domanda interna. Il capo del dipartimento ha anche osservato che sono state adottate misure esaurienti per stabilizzare la situazione del mercato, in particolare si stanno attivamente lavorando sulla sostituzione delle forniture all'importazione e si sta ampliando la superficie a barbabietola da zucchero."

Il ministro dell'Agricoltura Dmitry Patrushev ha parlato con i deputati su cosa aspettarsi dai prezzi e cosa accadrà alla fornitura di prodotti ai negozi. In particolare, ha riferito del calo della domanda urgente. L'incontro si è svolto in preparazione alla relazione del Primo Ministro Mikhail Mishustin alla Duma di Stato.

Cosa ha detto il ministro, rispondendo alle domande dei deputati:

- Nei magazzini e nei centri di distribuzione sono state formate scorte sufficienti, persino aumentate di prodotti alimentari. E vengono costantemente riforniti;

- si è attenuata l'eccitazione che si era osservata tra gli acquirenti nell'ultimo mese;

- cosa accadrà ai prezzi degli ortaggi, è ancora impossibile dirlo con certezza: dipenderà dal costo delle importazioni. Questa situazione è legata a fattori stagionali: non ci sono abbastanza verdure in questo periodo dell'anno;

- dal canto suo, il Ministero delle Politiche Agricole ha avviato l'azzeramento dei dazi all'importazione sugli ortaggi fino al 30 settembre. Inoltre, è previsto un progetto federale separato per stimolare la produzione di ortaggi, anche in appezzamenti sussidiari personali;

- I prezzi dei prodotti dipendono dal costo dei fertilizzanti minerali e ora si è stabilizzato. Le misure del gabinetto hanno aiutato;

- non ci sono problemi con la disponibilità di olio di girasole, ma ci sono dei rischi. Pertanto, è in preparazione la decisione di introdurre una quota per l'esportazione di questo tipo di prodotti;

- Non sono escluse difficoltà nell'importazione delle sementi. Il Consiglio dei Ministri può rispondere a questo azzerando l'aliquota IVA per la vendita di tutti i semi di selezione nazionale;

- i sussidi a sostegno dei fornai contribuiranno a contenere l'aumento dei prezzi del pane. Il ministro ha chiesto ai deputati di assicurarsi che fossero portati all'attenzione dell'industria;

- Il raccolto di grano in Russia dovrebbe essere "degno". "Questo ci dà l'opportunità, in linea di principio, di guardare al futuro con fiducia", ha detto Patrushev.

Cosi il quotidiano russo Rg.Ru: https://rg.ru/2022/03/30/dmitrij-patrushev-otvetil-na-voprosy-deputatov-o-produktah-v-magazinah.html

La Repubblica di Bielorussia è un partner strategico del nostro Paese nel campo del commercio alimentare. Le questioni del rafforzamento della cooperazione sono state discusse nel collegio dei dipartimenti agrari, tenuto dai ministri Dmitry Patrushev e Igor Brylo" riporta il ministero russo nel suo canale Telegram.

"La Bielorussia è al 1° posto per fatturato di prodotti agricoli tra i partner della Russia nella CSI. Il commercio reciproco mostra un trend positivo: l'anno scorso è cresciuto di quasi il 14% a 6,3 miliardi di dollari. Ciò è facilitato dall'approvazione annuale dei bilanci previsionali della domanda e dell'offerta."