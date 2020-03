SALARIO MINIMO, ROTA (FAI CISL): LEGISLAZIONE NON INVADA CAMPO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

I sindacati si sono recentemente espressi sul documento redatto dalla CES, il sindacato europeo confederale, per rispondere al dibattito sul salario minimo legale avanzato dalla Commissione europea. La Fai ha espresso voto contrario sul documento, ritenuto troppo approssimativo: "Non è imponendo un salario minimo che si facilita il contrasto alle diseguaglianze e alla povertà", ha detto Rota. Nel suo intervento, il leader della Fai ha affrontato anche il tema della PAC: "Dobbiamo fare in modo che la politica agricola comune sia vincolata a clausole di condizionalità sociale, per evitare finanziamenti a chi non rispetta regole commerciali, norme sulla sicurezza, contratti. Questo è il momento giusto per discuterne e arrivare in tempo sulla prossima PAC".

